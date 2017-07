Les enfants migrants sont menacés par la traite et l'exploitation, selon des experts de l'ONU

Les systèmes actuels conçus pour protéger les enfants migrants échouent, et ces enfants, par conséquent, courent le risque d’être victimes de la traite, de la vente et d’autres formes d’exploitation, ont averti deux expertes des droits de l'homme des Nations Unies.

“Les mécanismes conçus pour protéger les enfants pris dans un conflit ou une crise humanitaire sont en grande partie inefficaces et ne font guère pour prévenir la situation précaire dans laquelle ces enfants se trouvent”, ont déclaré les Rapporteuses spéciale Maria Grazia Giammarinaro et Maud de Boer-Buquicchio, avant la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, célébrée dimanche 30 juillet.

Les expertes ont prévenu que tous les enfants qui fuient les conflits, en particulier ceux qui voyagent seuls, sont vulnérables aux abus de différents types: l’exploitation sexuelle et du travail, notamment en raison de la traite, de la vente et du mariage forcé, dans leurs foyers, leurs communautés, leur société ou dans les lieux où vivent les migrants et / ou les réfugiés – y compris les centres d’accueil, les camps de réfugiés ou les établissements informels dans les pays sources, de transit et de destination.

“Nous appelons tous les États à redoubler d’efforts pour protéger les enfants en proie à la traite, à la vente et à d’autres formes d’exploitation”, ont-elle insisté. «Les enfants sont affectés de manière disproportionnée par les conflits et les catastrophes, et ceux qui ont été séparés de leur famille sont particulièrement vulnérables».

(Interview : Maria Grazia Giammarinaro, Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants; propos recueillis par Laetitia Kouassi)