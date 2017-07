L’Éducation ne peut pas attendre

Cette semaine, dans Escale nous aborderons la question de l'éducation, une question primordiale pour le développement des pays. Une priorité essentielle au cœur de l'Agenda des Nations Unies pour 2030, qui conditionne le succès des 17 Objectifs de développement durable (ODD). Nous verrons comment les principaux acteurs se mobilisent pour une éducation de qualité inclusive et équitable alors que le montant de l'aide allouée à l'éducation est en baisse pour la sixième année consécutive.

Selon un récent Rapport mondial de suivi sur l’éducation (GEM) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’aide à l’éducation stagne et ne va pas vers les pays qui en ont le plus besoin. Une aide qui demeure bien inférieure à ce qui serait nécessaire pour atteindre l'Objectif de développement durable numéro 4.

Interview et extrait sonore

- Nicole Bella, Statisticienne principale du rapport sur l'éducation à l'UNESCO.

- Koumbou Bolt Barry, Rapporteuse spéciale sur le droit à l'éducation et ancienne ministre de l'éducation du Burkina Faso

Interview, réalisation et mixage: Florence Westergard