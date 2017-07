La réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) exige un investissement accru dans les femmes, selon la numéro 2 de l'ONU

En visite au Nigéria, la Vice-Secrétaire générale de l’ONU a affirmé jeudi que d'investir davantage dans les femmes était indispensable à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030.

“Nous savons que de l’économie à la stabilité et à la paix, nous ne sommes pas en mesure d’atteindre nos objectifs si nous investissons seulement dans la moitié de la population » a déclaré Amina Mohammed depuis Abuja. « La ressource humaine est le plus grand atout dont dispose une nation et un continent. Les femmes en sont souvent la moitié, mais ne bénéficient pas des investissements nécessaires ».

La numéro deux de l'ONU effectue une visite de haut niveau Nigéria et en République démocratique du Congo (RDC), accompagnée de la Directrice exécutive d’ONU Femmes, la Représentante spéciale des Nations Unies pour la violence sexuelle dans les conflits et l’Envoyée spéciale de l’Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité.

Selon la Vice-Secretaire générale, elles sont venues discuter de questions générales de paix, de sécurité et de développement, en mettant l’accent sur les droits et l’autonomisation des femmes.

Amina Mohammed a déclaré que la volonté du développement durable était devenue plus complexe ces dernières années, et que, bien que les ODD tels que la fin de l’extrême pauvreté et l’éducation soient importants, de nouveaux facteurs doivent être pris en compte.

“Le contexte dans lequel nous vivons est celui du conflit et de l’extrémisme qui se retrouve dans beaucoup de nos pays, et en particulier au Nigéria » a-t-elle expliqué « Donc, ici, ce que nous voulons vraiment faire, c’est d’entendre et d’apporter les messages des femmes: des femmes impliquées dans la prise de décision; des femmes qui portent le poids et le fardeau de nombreuses tragédies dont nous témoignons, afin de voir comment nous en sortir et devenir un partenaire constructif pour trouver des solutions au développement durable ».

Amina Mohamed qui a également déclaré que souligner les droits et le rôle des femmes était aussi «une grande partie de notre développement économique».

(Extraits sonores : Amina Mohamed, Vice-Secrétaire générale de l’ONU; mise en perspective : Cristina Silveiro)