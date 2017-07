Journée mondiale contre l’hépatite : l’OMS appelle à “Éliminer l'hépatite”

A l'occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite vendredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle les pays à continuer à étendre les services pour éliminer l’hépatite.

Selon des nouvelles données de l'OMS provenant de 28 pays qui concentrent environ 70% du fardeau mondial de l’hépatite, les efforts pour éliminer l’hépatite s’accélèrent.

Quasiment l’ensemble des 28 pays ont mis en place des comités nationaux de haut niveau pour l’élimination de l’hépatite (avec des plans et des cibles) et plus de la moitié ont alloué des financements spécifiques à la riposte contre cette maladie, selon l'étude.

Les nouvelles données de l’OMS indiquent que plus de 86% des pays examinés ont fixé des cibles pour l’élimination de l’hépatite et plus de 70% ont commencé à élaborer des plans nationaux pour permettre l’accès à une prévention efficace, au diagnostic, au traitement et aux services de soins. De plus, près de la moitié des pays couverts par l’enquête visent l’élimination en donnant l’accès universel au traitement de l’hépatite. Mais l’OMS est préoccupée par le fait que les progrès doivent encore s’accélérer.

L'OMS souligne que pour faire de l’élimination de l’hépatite une réalité, les pays doivent accélérer leurs efforts et augmenter leurs investissements dans les soins indispensables, y compris en incluant le traitement des hépatites B et C dans les systèmes d'assurances nationaux, à l'instar de l'exemple réussi du Brésil, du Cameroun et du Maroc.

Aussi l'OMS estime qu'il n’y a tout simplement aucune raison pour que des millions et des millions de personnes n’aient pas été encore dépistées et ne puissent pas avoir accès à un traitement dont elles ont absolument besoin.

Dans le monde, il y avait 325 millions de personnes affectées par l’hépatite en 2015, dont 257 millions par l’hépatite B et 71 millions par l’hépatite C, les deux principaux facteurs de mortalité parmi les cinq types d’hépatite. L’hépatite virale a provoqué 1,34 million de décès en 2015, un chiffre proche du nombre de morts par tuberculose et dépassant celui des décès liés au VIH.

(Extrait sonore : Dr. Marc Butelys, chef de l'équipe contre l'hépatite OMS; propos recueillis par Cristina Silveiro)