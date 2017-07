Iraq : de nombreux défis accompagnent la libération de Mossoul

Le Conseil de sécurité a examiné ce matin la situation en Iraq. Les quinze, sous présidence chinoise, ont entendu l'exposé du Représentant spécial des Nations Unies, Ján Kubiš, qui est bien sûr revenu sur la libération de Mossoul survenue le 10 juillet.

La seconde ville du pays qui est désormais contrôlée par l'armée gouvernementale qui après plus de huit mois d'opération est venue à bout du groupe terroriste Daech. La libération de la ville s'accompagne de nombreux défis logistiques, sécuritaires, humanitaires, sociaux et même juridiques, a souligné, Ján Kubiš.

Le Représentant spécial a indiqué, qu'outre la libération, il faut procéder aussi au déminage, à la stabilisation et à la reconstruction pour permettre le retour des personnes déplacées, ainsi qu'à l’élimination des cellules de Daech, des gangs criminels et des milices opérant hors du contrôle du gouvernement. Il a également jugé cruciaux le respect de la loi, de l’état de droit, de la justice et de la responsabilité, ainsi que l'adoption de réformes, la bonne gouvernance et le développement, y compris dans les provinces du Sud.

« Pour faire en sorte que les gains de la victoire militaire se traduisent aussi en terme de stabilité, de sécurité, de justice et de développement, le gouvernement devra faire tout son possible pour rétablir la sécurité et à la dignité », a déclaré le Représentant spécial.

« Pour ce faire, l’Iraq continuera à avoir besoin d'un soutien régional et international substantiel. La victoire ne pourra être complète en soutenant seulement la campagne militaire », a-t-il ajouté.

A noter que l'exposé fait lundi par Ján Kubiš devant le Conseil de sécurité est intervenu dans le contexte du renouvellement pour un an, voté vendredi dernier, à l'unanimité, du mandat de la Mission de l'ONU en Iraq, la MANUI.

(Extrait sonore : Ján Kubiš, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Iraq)