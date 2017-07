Haïti : la responsabilité de la consolidation des gains de la stabilisation incombe aux Haïtiens, estime Sandra Honoré

Le Conseil de sécurité a examiné ce matin la situation en Haïti et ce alors que prendra fin à la mi-octobre le mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). Le Conseil a entendu la Représentante spécial des Nations Unies, Sandra Honoré qui a dressé le bilan des activités de la Mission. Elle a estimé qu'en fin de compte, l'agenda sécuritaire politique, social et en matière de développement de Haïti peut seulement être façonné par les autorités nationales et le peuple haïtien lui-même. Selon elle, la responsabilité de la consolidation des gains de la stabilisation incombe aux Haïtiens. Sandra Honoré a insisté aussi sur l'importance des donateurs et le rôle des Nations Unies pour préparer la transition.

Selon Sandra Honoré, à trois mois de la clôture, prévue le 15 octobre, de la Mission des Nations Unies en Haïti, la MINUSTAH, à laquelle succèdera la Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, la MINUJUSTH, le pays demeure sur la voie de la stabilisation.

La Représentante spéciale du Secrétaire général a estimé que le Gouvernement semblait désormais avoir les « coudées franches » pour s'attaquer au nombreux défis auxquels le pays fait face, y compris les causes de l'instabilité, de la pauvreté, de l'exclusion et de l'impunité.

De nouvelles mesures seront nécessaires pour consolider ces gains, a toutefois mis en garde Sandra Honoré. S'agissant des réformes institutionnelles, la Représentante spéciale a appelé les autorités à restaurer en priorité le pouvoir judiciaire en veillant à ce qu'il soit davantage indépendant.

Enfin, la Représentante spéciale a lancé un appel aux partenaires d'Haïti pour qu'ils continuent d'appuyer le peuple et le Gouvernement haïtien sur les plans politique et financier, afin de leur donner les moyens de mettre le pays sur la voie du développement durable.

(Extrait sonore : Mise en perspective par Laetitia Kouassi)