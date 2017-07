Côte d'Ivoire, exemple phare en matière de désarmement, démobilisation et réintégration

Selon les Nations Unies au cours des trois dernières décennies, le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) ont joué un rôle clé dans la prévention de la violence, la stabilisation et le soutien aux processus politiques.

L'Organisation cite la Côte d’Ivoire en exemple phare.

Suite à la crise politique, ce pays ouest-africain s'est engagé au plus haut niveau et a mené un processus de désarmement « intégré » et novateur qui sert aujourd'hui de cas d'école.

Une table ronde a récemment été tenue au Siège de l'ONU pour le mettre en exergue avec la participation de Fidèle Sarassoros, l'actuel chef de cabinet du Président de la Côte d’Ivoire et ancien Directeur de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration.

L'occasion de le recevoir dans nos studio et faire le tour d'horizon des éléments clefs de cette politique DDR integree, y compris la volonté politique au plus haut niveau, un financement adéquat et la prise en compte des griefs politiques économiques et sociaux des ex-combattants.

Interview :

Fidèle Sarassoros, l'actuel chef de cabinet du Président de la Côte d’Ivoire et ancien Directeur de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration

Interview, production et présentation : Cristina Silveiro

Collaboration : Laetitia Kouassi

Prise de son : Carlos Macias