CNUCED : lancement d'un nouveau logiciel numérique pour protéger les consommateurs

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a annoncé vendredi l’élaboration de la Carte mondiale de protection des consommateurs pour fournir des informations pertinentes sur la protection des consommateurs dans le monde entier et permettre de meilleurs canaux de coordination entre les agences de protection des consommateurs à l’échelle mondiale.

« La carte permettra aux responsables de la protection des consommateurs à travers le monde de mieux coordonner et de comparer leurs efforts. Ceci est particulièrement important lorsqu’il s’agit d’une violation de la protection du consommateur, comme un piratage mondial de données sur les consommateurs, qui ne s’arrête pas aux frontières ou aux océans », a déclaré Arnau Izaguerri, conseiller juridique associé.

L’annonce a été faite cette semaine, lors de la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur la législation et la politique en matière de protection du consommateur (IGE). Selon la CNUCED, la confiance dans Internet est essentielle pour le commerce électronique inclusif, mais la confiance doit être gagnée. Le partage des connaissances permettra de mieux comprendre les différentes lois et cadres juridiques dans différentes juridictions.

La Carte mondiale de protection des consommateurs est un outil interactif et facilement accessible en ligne qui fournira une image mise à jour et complète de la protection des consommateurs. Il identifiera également les tendances et les repères pour la protection globale des consommateurs, tout comme les défis à relever.

(Extrait sonore : Catherine Huissoud, porte-parole de la CNUCED)