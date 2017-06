Syrie : un demi-million de déplacés internes de retour chez eux depuis janvier

Près de 450.000 Syriens, déplacés dans leur pays, sont rentrés chez eux depuis le début de l'année, a indiqué ce vendredi à Genève l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Quelque 31.000 réfugiés revenus volontairement des pays voisins s'ajoutent à ce chiffre.

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) évoque des tendances notables de retours spontanés de réfugiés syriens mais aussi de déplacés internes depuis le début de l'année. Plus de 440.000 déplacés internes sont ainsi rentrés chez eux, a déclaré un porte-parole du HCR lors d'un point de presse ce vendredi à Genève. Selon Andrej Mahecic, outre ces personnes déplacées, environ 31.000 autres Syriens qui s'étaient réfugiés dans les pays voisins sont rentrés en Syrie durant la même période. Ce chiffre porte désormais à quelque 260.000 le nombre de réfugiés qui sont volontairement revenus en Syrie depuis 2015. La majorité d'entre eux s'étaient réfugiés en Turquie.

Ces réfugiés rentrent pour la plupart à Alep, Homs et Damas. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « ils sont principalement motivés par la volonté de rechercher des membres de leurs familles et de vérifier l'état de leurs propriétés », a souligné Andrej Mahecic. « Dans certains cas, leur retour est lié à une amélioration réelle ou perçue des conditions de sécurité dans certaines régions du pays », a-t-il ajouté.

Pourtant, le HCR souligne que bien que les récents pourparlers de paix à Astana et Genève ont offert un espoir croissant, il n'en demeure pas moins que les conditions pour que les réfugiés rentrent en Syrie « de façon sûre et digne ne sont pas encore effectives ».

En attendant et au vu de ces retours croissants, l'Agence des réfugiés de l'ONU a commencé à intensifier ses capacités opérationnelles en Syrie afin d'accroître son assistance sur place en partenariat avec d'autres partenaires et organisations humanitaires. L'agence onusienne renforce également son activité de surveillance aux frontières afin d'analyser les mouvements des réfugiés et s'assurer que ces derniers retournent bien volontairement en Syrie.

Selon le HCR, près de 5 millions de personnes ont trouvé refuge dans les pays voisins de la région, notamment en Turquie, au Liban, en Jordanie et en Iraq.

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève)