Syrie : devant le Conseil de sécurité, Stephen O'Brien plaide pour l'action humanitaire

Le Conseil de sécurité a une nouvelle fois examiné ce matin, la situation humanitaire en Syrie. Sous présidence bolivienne, les quinze membres du Conseil ont entendu l'exposé du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, qui coordonne également les secours d'urgence des Nations Unies.

Stephen O'Brien a rappelé que le conflit syrien a un direct impact et menace la vie de 13,5 millions de personnes, un conflit qui génère chaque jour des morts inutiles. Aussi, les Nations Unies et la communauté internationale ont l'obligation de faire cesser ce carnage et d'aider les survivants à retrouver une vie normale.

Le patron des affaires humanitaires de l'ONU a réitéré sa demande au Conseil de sécurité d’agir maintenant pour protéger les civils. Il a exhorté « ceux qui sont assis autour de cette table qui sont actifs dans le conflit, à intégrer la protection des civils dans leur planification militaire. »

Stephen O'Brien a aussi demandé à ceux qui ont une influence sur les parties au conflit, de donner la priorité à la protection des civils dans tous les engagements avec eux. « Ce sont des obligations légales en vertu des lois de la guerre, et elles ne peuvent être contournées, violées ou ignorées, » a déclaré le Coordonnateur des secours d'urgence.

Le Secrétaire général adjoint a enfin demandé à tous les membres du Conseil de faire davantage pour assurer l’accès humanitaire, ce qui permettra d’atteindre ceux qui en ont besoin. Il a aussi souhaité que des mesures immédiates soient prises pour prévenir d’autres attaques contre des travailleurs humanitaires.

(Extrait sonore : Stephen O'Brien, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires)