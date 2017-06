Résurgence de la polio en Syrie : un premier cas à Raqqa et 16 nouveaux autres à Deir Ez-Zor

Depuis deux semaines, la Syrie fait face à une flambée de polio. Mayadeen, située dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, est l'épicentre de cette épidémie. Dérivé d'une souche vaccinale, le virus a déjà paralysé 16 enfants dans cette région et un à Raqqa, a indiqué un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'organisation cherche à déterminer si le cas de paralysie identifié à Raqqa est annonciateur d'un deuxième foyer dans cette ville difficile d'accès ou s'il s'agit d'un transfert.

Une flambée due à un poliovirus circulant de type 2 dérivé d'une souche vaccinale (PVDVc2) avait été confirmée la semaine dernière dans le gouvernorat de Deir Ez-Zor. L'OMS avait constaté un lien génétique entre les trois isolats de poliovirus circulant de type 2 dérivé d'une souche vaccinale (PVDVc2) provenant des échantillons de selles de deux cas de paralysie flasque aiguë (PFA) pour lesquels la paralysie est apparue le 5 mars et le 6 mai 2017, et l'échantillon d'un contact d'un cas de PFA prélevé le 17 avril 2017. Al Mayadeen a été dès le départ considéré comme l'épicentre de la flambée de poliovirus sauvage de type 1 (PVS1) en République arabe syrienne en 2013. Une riposte agressive à la flambée de poliomyélite ciblant plusieurs pays a permis de contrôler efficacement la flambée de PVS1 et aucun nouveau cas de PVS1 n'a été signalé en République arabe syrienne depuis le 21 janvier 2014.

À la suite de la confirmation de la flambée de PVDV2, une planification de la riposte est en cours, notamment la planification d'activités de vaccination supplémentaire (AVS) au moyen du vaccin antipoliomyélitique oral monovalent de type 2 (VPOm2), conformément aux protocoles de riposte aux flambées convenus au niveau international. Bien que l'accès à la vaccination soit compromis par l'insécurité qui prévaut dans le gouvernorat de Deir Ez-Zor

, plusieurs campagnes de vaccination contre la poliomyélite et d'autres maladies à prévention vaccinale ont pu atteindre la région au début de 2016. Plus récemment, en mars et en avril 2017, deux campagnes ont été menées au moyen du vaccin antipoliomyélitique oral bivalent (VPOb). La dernière campagne complète au moyen du vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPOt) avait eu lieu en octobre 2015, tandis que les campagnes de vaccination par le VPOt menées au cours des quatre premiers mois de 2016 n'ont atteint qu'une partie de la population cible du gouvernorat de Deir Al Zou

Par ailleurs sur le plan humanitaire, les Nations Unies ont pu livrer des vivres dans le nord-est de la Syrie, en empruntant les connexions routières. « Une première depuis décembre 2015 », selon une porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM). Selon Bettina Luescher, trois camions humanitaires, transportant 3000 rations alimentaires, ont réussi à rejoindre Kamichli vendredi. Le convoi a permis d'acheminer une assistance pour 15.000 personnes. Actuellement, dans cette région, l'aide n'est distribuée que par voie aérienne. L'ouverture d'un couloir humanitaire terrestre permettrait d'atteindre 250.000 personnes contre 190'000 actuellement par les airs.

De son côté, le porte-parole du Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires à Genève a souligné qu'un autre convoi a pu livrer de la nourriture aux 11.000 habitants de Harasta (sud-ouest). Les équipements médicaux ont cependant dû être retirés des véhicules, a précisé Jens Laerke, lors d'un point de presse ce mardi à Genève. Samedi, le même convoi avait déjà tenté d'atteindre cette ville. Il avait dû rebrousser chemin après avoir essuyé des tirs d'origine encore indéterminée. Deux chauffeurs avaient été blessés, dont un grièvement. L'état de ce dernier est désormais stable, a fait savoir la même source.

(Extrait sonore : Oliver Rosenbauer, porte-parole de l'OMS à Genève ; propos recueillis par Alpha Diallo)