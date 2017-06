Réduire les écarts : l’importance des investissements en faveur des enfants les plus pauvres

Les enfants qui grandissent dans des milieux pauvres ont deux fois plus de chance de mourir avant leur cinquième anniversaire que ceux évoluant dans des conditions plus favorables. C’est ce qu’annonce l’UNICEF dans un nouveau rapport intitulé ”Réduire les écarts : l’importance des investissements en faveur des enfants les plus pauvres.”

Dans leur immense majorité, ces décès restent inadmissibles car la plupart pourraient être évités par le biais de mesures sanitaires concrètes à fort impact, et, pour la plupart, peu coûteuses, telles que : le recours à des moustiquaires imprégnées d'insecticide pour prévenir le paludisme et à des sels de réhydratation orale pour traiter les diarrhées ; la vaccination précoce ; la mise en place de services de soins de santé primaires de proximité incluant notamment la présence de personnel qualifié pour réduire les risques de complications lors du travail et de l'accouchement ; l'initiation précoce à l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois de vie ; et l'incitation des parents à consulter lorsque leurs jeunes enfants sont malades.

Cependant, bien souvent, les mères et les enfants qui ont le plus besoin de ces interventions, à savoir les plus pauvres et les plus démunis, n'en bénéficient pas.

En 2010, alors qu'étaient évalués à l'échelle mondiale les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de 2015, et notamment l'OMD 4 visant à réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, des données ventilées ont fait état d'une situation inquiétante1 : si, en effet, au niveau mondial, le taux de mortalité infantile avait enregistré un recul, dans certains pays, il avait diminué plus rapidement chez les groupes plus aisés que chez les pauvres et ce, même dans des pays affichant une amélioration générale. Ainsi, les enfants les plus défavorisés, à savoir ceux qui courent le plus grand risque de mourir avant leur cinquième anniversaire, avaient été laissés de côté.Les investissements permettant d'élargir l'accès des groupes de population pauvres aux interventions à fort impact en matière de santé et de nutrition ont permis de sauver deux fois plus de vies que des investissements comparables en faveur de groupes de population non pauvres.

L'accès des populations les plus démunies aux interventions à fort impact sur la santé et la nutrition s'est amélioré rapidement au cours des dernières années, permettant ainsi la réalisation de nettes avancées en matière d'équité.

Ainsi, pendant la période étudiée, la baisse absolue des taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans associés à l'amélioration du taux de couverture des interventions a été trois fois plus rapide au sein des groupes pauvres que parmi les groupes non pauvres.

Du fait d'un taux de natalité plus élevé dans les populations pauvres, la diminution du taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans s'est traduite par un nombre de vies sauvées 4,2 fois supérieur par million de personnes. En effet, sur la dernière année de l'étude, près de 85 % du 1,1 million de vies sauvées dans les 51 pays étudiés appartenaient à des groupes de population pauvres.

Renforcer les politiques et les investissements visant à réduire les inégalités, tout en surveillant les écarts en matière de couverture des interventions peut aider les pays à atteindre les cibles de l'objectif de développement durable en matière de mortalité des nouveau-nés et des enfants de moins de cinq ans (ODD 3.2).

Une approche axée sur la réduction des inégalités en matière de survie des enfants peut également aider à rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Lorsque des enfants sont en bonne santé, ils sont plus aptes à apprendre à l'école et à mieux gagner leur vie une fois adultes.

(Interview: Geneviève Begkoyan, conseillère sur la santé à l’UNICEF; propos recueillis par Florence Westergard