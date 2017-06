RDC : «l’ONU déterminée à poursuivre leurs efforts pour appuyer la RDC et son peuple vers la stabilité politique et la fin des violences»

Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix est en République démocratique du Congo depuis le début de la semaine. C'est sa première visite en RDC depuis sa nomination à la tête des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Dès son arrivée il a été reçu par le Ministère des Affaires étrangères et le bureau du Premier Ministre. Il a aussi rencontré des acteurs politiques et de la société civile ainsi que des diplomates de certains pays.

Lors de sa rencontre ave le gouverneur Julien Paluku dans la capital du Nord-Kivu, Goma, il a declaré que «Les Nations unies sont déterminées à poursuivre leurs efforts pour appuyer la RDC et son peuple vers la stabilité politique et la fin des violences». Il a aussi discuté de la situation sécuritaire, des relations entre les communautés et du travail de la MONUSCO.

« Nous sommes déterminés à continuer nos efforts pour appuyer le Congo et son peuple. Nous avons convenu qu'il y avait encore un certain nombre de choses à faire », a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU après la rencontre.

Sur le plan politique, Jean-Pierre Lacroix a souligné l'importance de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre « qui doit amener aux élections ».

Dans le domaine sécuritaire, il a annoncé la volonté de l'ONU d'apporter son soutien « pour que le défis sécuritaire soit réglé durablement ».

Pour sa part, le gouverneur du Nord-Kivu a souhaité la poursuite de la collaboration entre les autorités congolaises et la MONUSCO.

«Je crois que la collaboration qui a été toujours bonne entre la MONUSCO et la partie gouvernementale a été portée à la connaissance du nouveau secrétaire général adjoint pour qu'aux Nations unies, on pense à la poursuite de cette collaboration et à l'affermissement des relations», a-t-il déclaré. Il a souhaité que la MONUSCO continue de soutenir les efforts de la stabilisation de la région.

«Il faudrait que la stabilisation soit réelle par des actions pérennes qui permettent à ce que les outils de défense qui seront laissés sur le terrain assurent le relai après le départ de la MONUSCO», a indiqué le gouverneur.

La visite du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix à Beni au Nord-Kivu a été annulée, jeudi à cause de mauvais temps. Il a toutefois, échangé avec les autorités locales et les membres de la société civile par vidéo-conférence.

Jean-Pierre Lacroix se rendra ensuite à Sake dans le Masisi pour visiter la base des casques bleus des brigades spéciales, avant de rencontrer les humanitaires à Goma.

(Extrait sonore: Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix)