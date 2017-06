RDC: le Haut-Commissaire Zeid se félicite de l'ouverture d'une enquête internationale sur le Kasaï

Dans un communiqué rendu public ce vendredi à Genève, le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, s'est félicité de « l'ouverture d'une enquête internationale sur les violations odieuses des droits de l'homme et atteintes à ces droits dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo ». Selon Zeid Ra'ad Al Hussein, cette résolution envoie aux auteurs présumés le message que la communauté internationale a fermement l'intention de les traduire en justice.

En effet, la résolution, adoptée à l'unanimité au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, appelle le Haut-Commissaire à nommer une équipe d'experts internationaux pour enquêter «sur les violations du droit international humanitaire et les violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits commises dans la région du Kasaï.». Depuis 2016, environ 1,3 million de personnes originaires de la région du Kasaï ont été déplacées par les violences, et 30 000 se sont réfugiées en Angola.

«Nous soutenons pleinement l'établissement d'une commission d'enquête internationale et la considérons comme un pas de plus vers l'identification et la poursuite des auteurs de graves violations des droits de l'homme, a déclaré le Haut-Commissaire Zeid. «Les victimes – qu'elles aient été tuées, mutilées, soumises à des violences indescriptibles ou forcées de quitter leur maison – méritent qu'on leur rende justice.»

Le Chef des droits de l'homme de l'ONU rappelle que cette équipe mènera son enquête de manière entièrement indépendante, dans le respect des normes internationales et conformément au mandat qui lui a été conféré par le Conseil. « La résolution réitère clairement l'importance d'assurer la protection de toutes les personnes qui collaborent avec l'équipe, ce qui souligne la nécessité que le groupe d'experts opère en totale indépendance », font remarquer les services du Haut-Commissaire Zeid qui comptent d'ailleurs « sur la pleine coopération des autorités, en particulier pour nous octroyer un accès illimité à tous les sites, dossiers, individus et lieux concernés.»

Le Haut-Commissaire a ajouté que ses services continueront à observer la situation des droits de l'homme, à établir des rapports et à apporter une assistance technique aux autorités de la République démocratique du Congo.

La résolution demande au Haut- Commissaire de faire une mise à jour orale au Conseil à sa session de mars 2018, suivie d'un rapport détaillé en juin 2018.

(Extrait sonore : Liz Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme ; propos recueillis par Alpha Diallo)