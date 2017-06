RD Congo / Grand Kasaï : l'ONU dénonce les exactions d'une milice pro-gouvernementale accusée de mener d'« horribles attaques »

Le Haut- Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a redemandé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête internationale, alors que le Conseil des droits de l'Homme devrait se prononcer jeudi ou vendredi sur un projet de résolution en ce sens, à la demande de l'Union européenne. Le Haut-Commissaire Zeid s'est inquiété de « la création et de l'armement d'une milice, Bana Mura, qui soutiendrait les autorités congolaises dans la lutte » contre la rébellion Kamwina Nsapu. Une milice « qui a mené des attaques horribles contre des civils des groupes ethniques luba et lulua », a déclaré M. Zeid, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réuni ce mardi à Genève.

Le Chef des droits de l'homme de l'ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein s'est dit sidéré par la création de la milice armée Bana Mura, pour appuyer les autorités dans les hostilités contre la milice Kamuina Nsapu, qui a commis des actes épouvantables contre les civils des groupes ethniques Luba et Lulua. Devant le Conseil des droits de l'homme, il s'est inquiété de la détérioration de la situation humanitaire et des droits de l'homme dans les Kassaï. Plusieurs intervenants semblent alimenter la haine ethnique, ce qui conduit à des attaques extrêmement graves, de grande ampleur et apparemment soigneusement planifiées contre la population civile dans les Kassaï.

Alarmé par les rapports faisant état d'atrocités et étant donné les difficultés d'accès pour aller dans le Kasaï, le Haut-Commissaire a décidé, la semaine dernière, d'envoyer dans la région une équipe d'enquêteurs pour rencontrer des réfugiés ayant fui les violences. « Les réfugiés de plusieurs villages du territoire de Kamonya ont indiqué que les Bana Mura ont au cours des deux derniers mois tués, mutilés ou brûlés à mort des centaines de villageois et ont détruit des villages entiers », a affirmé M. Zeid.

Selon le Haut-Commissaire, quarante-deux charniers ont été repérés dans les Kassaï. Il pourrait y en avoir davantage, a déclaré M. Zeid, expliquant que des réfugiés avaient dit à l'équipe du Haut-Commissariat qu'ils avaient été obligés d'enterrer d'autres morts dans des fosses communes.

Si dans d'autres parties du pays certains progrès ont été accomplis, il a toutefois prévenu que les Kassaï risquaient de devenir une zone de « feu à volonté ». Sur les 5190 violations des droits de l'homme répertoriées l'année dernière, plus de 64% ont été commises par les forces armées et de police dans le Kasaï.

Face à ce sombre tableau, le Chef des droits de l'homme de l'ONU a exhorté le Conseil à déployer une enquête internationale indépendante sur la situation des droits de l'homme dans les Kassaï, en coopération avec les autorités congolaises, le Haut-Commissariat et d'autres institutions des Nations Unies. M. Zeid a indiqué que l'enquête internationale pourrait établir les faits, déterminer les responsabilités individuelles et favoriser la traduction des auteurs des atrocités devant les tribunaux. Le Haut-Commissaire demeure également en contact avec la Cour pénale internationale.

En réponse à ces accusations, la Ministre congolaise des droits humains a réitéré la volonté des autorités de Kinshasa de poursuivre leur collaboration avec l'ONU. Selon Mme Marie-Ange Mushobekwa-Likulia, la RDC « accepte d'accueillir sur son sol une équipe d'enquêteurs des Nations unies, venant en appui à la justice congolaise », dans le but de faire la lumière sur les atrocités du Kasaï. Elle a également assuré qu'« on cherche les fosses communes partout, sauf là où elle pourrait exister réellement, accusant les Kamwina Nsapu de commettre des « véritables boucheries humaines ».

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève ; avec des extraits sonores de Zeid Ra'ad Al Hussein, Haut- Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU ; et Mme Marie-Ange Mushobekwa-Likulia, Ministre congolaise des droits humains)