RCA : les violences entrainent le pays vers une nouvelle crise humanitaire avertissent les humanitaires

Face au regain de violences qui sévit en République centrafricaine, les humanitaires ont appelé jeudi à Genève à continuer d'appuyer ce pays, devenu une crise oubliée.

Selon eux, la recrudescence des violences en 2017 entraine le pays vers une nouvelle crise humanitaire d'envergure.

Rien qu’au mois de mai, plus 100.000 personnes ont été déplacées et 19.000 se sont réfugiées en RDC voisine. Une personne sur deux dans le pays a besoin d'assistance humanitaire, et 39.000 enfants en dessous de l'âge de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë sévère. Plus de 500.000 Centrafricains se retrouvent aujourd'hui déplacés dans le pays, soit une personne sur quatre, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2014.

Selon le responsable d'OXFAM en RCA, le pays compte beaucoup de zones qui ont retrouvé la stabilité et il est important de renouveler les efforts pour éviter que ces zones ne retombent dans l'insécurité.

Parmi les facteurs aggravant l'ONG dénonce l'instrumentalisation de la religion et des origines ethniques pour raviver les tensions et les divisions.

L'ONG affirme que les vagues récentes de violences ont fait ressurgir de nouvelles vague de désespoir qui s'étaient éteintes avec l'accalmie entrainée par les élections en février 2016.

Aussi, l'accès humanitaire devient de plus en plus limité suite aux violences qui s'étalent à travers le territoire. Certaines zones sont même complètement coupées des humanitaires à l'instar de Nzako et Boukouma.

Dans ce contexte, l'appel humanitaire de la RCA n'est financé qu'à 25 pour cent. OXFAM et les humanitaires ont du rééquilibrer les projets pour subvenir aux besoins les plus urgents, en coupant d'autres programmes de relèvement.

(Interview : Ferran Puig, Directeur du Bureau d’Oxfam en République Centrafricaine ; propos recueillis par Alpha Diallo)