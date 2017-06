Rapport « mapping » : l'Ambassadeur centrafricain à Genève appelle à ne pas oublier la RCA

« La Centrafrique ne doit pas être oubliée ». Lors d'un événement organisé en marge de la 35e session du Conseil des droits de l'homme, l'Ambassadeur centrafricain à Genève a tenu à attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation qui prévaut dans son pays. L'Ambassadeur Léopold Samba a fait ce plaidoyer à l'occasion d'une réunion-débat pour présenter le « rapport mapping de l'ONU » qui a dressé un bilan sans concession de plus d'une décennie de violences et de crimes en République Centrafricaine (RCA).

Ce rapport « Mapping des violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international, humanitaires commises sur le territoire de la RCA » est un document de 386 pages demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il résulte d'une enquête menée entre le 11 mai 2016 et le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport accablant des violences qui ravagent la Centrafrique a détaillé aussi une stratégie visant à lutter contre l'impunité omniprésente dans le pays.

Des massacres de grande ampleur et d'autres violations graves des droits de l'homme ont été documentés dans ce vaste inventaire (« rapport Mapping ») couvrant les multiples conflits en République centrafricaine entre janvier 2003 et décembre 2015. Selon les Nations Unies, beaucoup de ces violations pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Dans ses recommandations, les Nations Unies avaient plaidé que certaines mesures soient adoptées immédiatement pour initier les processus de justice transitionnelle. A cet égard, le rapport a insisté sur l'importance pour la Cour pénale spéciale d'identifier des axes prioritaires d'enquête afin de refléter les crimes les plus graves, mais aussi la nécessité de créer une commission vérité et réconciliation.

(Interview : Léopold Samba, Ambassadeur, Représentant permanent de la RCA auprès de l'ONU à Genève ; propos recueillis par Alpha Diallo)