Palestine : Forum de solidarité pour marquer les 50 ans d'occupation

À l'occasion des cinquante ans de l'occupation israélienne qui a commencé en 1967, le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien organise, au Siège de l'ONU, à New York, un forum de solidarité durant deux jours. Le Président du Comité, Fodé Seck, qui est par ailleurs Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, a exhorté les participants à faire feu de tout bois pour mettre un terme au statu quo et contribuer à trouver une solution à une crise qui n'a que trop duré.

Fodé Seck a estimé qu'aujourd'hui la communauté internationale fait face à deux réalités au Proche-Orient. D'un côté, un État israélien démocratique et prospère tel que l'a envisagé l'ONU. Et de l'autre côté, un peuple palestinien qui poursuit encore sa longue quête pour un État viable et indépendant.

« Notre rencontre de ce matin se tient dans un contexte toujours préoccupant, à la fois la situation sur le terrain et l'état du processus politique semblent bloqués », a déclaré le Président du Comité, qui a instamment prié les Nations Unies et leurs États à ne pas céder au découragement ni au cynisme.

Fodé Seck a estimé que la communauté internationale doit redoubler d'efforts et de persévérance sur le dossier palestinien pour parvenir à la solution à deux États sur la base du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies.

Le Président du Comité a invité l'assistance à tirer le meilleur profit des deux journées de jeudi et de vendredi durant lesquelles est organisé le Forum de solidarité, en partageant les expériences et en formulant des propositions afin de contribuer de façon positive à la réalisation de cet objectif commun de voir deux États cohabiter pacifiquement.

