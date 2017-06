Océans : le changement climatique accroît le blanchiment des coraux

Si les tendances actuelles se poursuivent et que le monde ne parvient pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre, un blanchiment sévère se produira chaque année sur 99% des récifs coralliens dans le monde au cours de ce siècle. C’est ce qu’a affirmé une etude finance par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et ses partenaires.

"Ce blanchissement intervient principalement lorsque la température de l'eau de mer dépasse un seuil critique qui est aux alentours de 30-31 degrés (celsius) » a expliqué Serge Planes, Directeur de recherche au Centre National de Recherches Scientifiques (CNRS) en France, dans un entretien accordé à ONU Info. « A ce moment-là, le corail est stressé et la conséquence de ce stress c'est qu'il va éliminer les zooxanthelles et se retrouver blanchi ».

Le zooxanthelle est l'algue qui vient en symbiose avec le corail et qui lui procure 80% à 90% de son énergie. Les zooxanthelles se développent en absorbant le dioxyde de carbone libéré par les coraux et fournissent en retour divers nutriments aux coraux. Lorsque les conditions sont mauvaises, les zooxanthelles dégénèrent, sont rejetées et les coraux blanchissent. Et lorsque les zooxanthelles sont rejetées, elles ne nourrissent plus le corail et donc « dès que les réserves diminuent et qu’il n'y a plus de réserve, il va avoir une mortalité importante tout simplement par manque d'énergie et manque de nutrition » a précisé Serge Planes.

L’Accord de Paris sur les changements climatiques vise à limiter la hausse de la température à moins de 2 degrés Celsius. Si les gouvernements tiennent leurs promesses de réduction des émissions conformément à cet accord, les coraux auront encore 11 ans pour s’adapter aux mers de plus en plus chaudes, selon le PNUE.

Entre 2014 et 2016, le monde a été témoin de la plus longue période de blanchiment jamais enregistré , tuant du corail à une échelle sans précédent notamment sur la Grande Barrière de Corail. Il est estimé que 90% de son récif est décoloré dont 20% de tué.

Serge Planes a souligné le rôle important du récif corallien dans l'écosystème marin. «C'est d'abord une source de biodiversité. On considère que les récifs coralliens ne représentent que 0,1% à 0,2% de la surface des océans, mais qu'ils regroupent près de 30% de la biodiversité des océans » a-t-il-indiqué.

Au-delà de la biodiversité il offre de nombreux services pour les sociétés humaines comme « aux sociétés insulaires du pacifique que ce soit via la pêche ou via la protection des côtes. » a-t’il ajouté

Les récifs les plus vulnérables sont ceux qui se trouvent dans les zones un peu moins océaniques, c'est-à-dire dans des situations côtières telles que la Grande Barrière le long de l'Australie, l'écosystème de récifs coralliens le plus étendu du monde et qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutefois, «même si maintenant avec le réchauffement climatique et le réchauffement de la température de l'air et de l'océan, on est sur des processus de mortalité qui sont assez généralisés», l'on ne peut pas considérer qu'il y a vraiment des zones plus abritées que d'autres a souligné Serge Planes.

Selon lui, la lutte contre le réchauffement climatique est une des solutions à long terme. A moyen terme, il faudrait éviter les « stress locaux », c'est-à-dire les dégradations dues aux installations côtières, que ce soit des installations portuaires ou des développements miniers.

Il faut « Réduire toutes ces dégradations là, avec pour objectif de préserver la diversité de ces récifs coralliens, de les mettre face au stress climatique. Certes il y aura toujours des mortalités, mais déjà moins avec des récifs qui seront en bonne santé et plus à même de lutter contre les agressions du changement climatiques et du blanchissement », a-t-il ajouté.

(Serge Planes, Directeur de Recherche au CNRS ; propos recueillis par Isabelle Dupuis)