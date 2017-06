Mossoul/Iraq : plus de 231 civils tués depuis le 26 mai et hausse significative des exécutions par Daech

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a révélé jeudi que selon des sources crédibles, plus de 231 civils tentant de fuir la ville iraquienne de Mossoul avaient été tués par le groupe Etat islamique (EI) depuis le 26 mai. « Il n'y a pas de mots assez forts pour condamner des actes aussi horribles que l'assassinat de familles qui cherchent à se mettre à l'abri des combats », a déclaré le Haut-Commissaire, Zeid Ra'ad Al Hussein, dans un communiqué.

Selon les services du Haut-Commissaire Zeid, des sources dignes de confiance indiquent que, depuis le 26 mai, sur ces 231 civils tentant de fuir la partie ouest de Mossoul ont été tués, au moins 204 ont été tués en trois jours la semaine dernière. L'ONU fait état de 27 personnes, dont 14 femmes et 5 enfants, tuées par balles le 26 mai alors que les civils tentaient de s'enfuir du quartier d'Al-Shifa, dans la partie ouest de Mossoul encore tenue par les djihadistes.

Le 1er juin, « les djihadistes auraient tué pas moins de 163 civils » dans le même quartier d'Al-Shifa, près d'une usine Pepsi. Toujours, dans ce même quartier, 41 autres personnes qui tentaient de rejoindre les lignes de l'armée irakienne auraient été exécutées, selon l'ONU. Leurs cadavres ont jonché les rues pendant plusieurs jours avant d'être inhumés. En outre, de nombreux civils sont également portés disparus. Samedi 3 juin, Daech aurait exécuté dans le même quartier au moins 41 autres personnes qui tentaient de rejoindre les lignes de l'armée régulière iraquienne.

Par ailleurs, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'inquiète de l'utilisation des civils comme boucliers humains. « Daech exécute ceux qui tentent de fuir, mais les informations récentes font état d'une augmentation significative du nombre de ces exécutions ».

D'autres rapports font également état de victimes civiles causées par de récentes frappes aériennes, notamment à Zanjili, un quartier de l'ouest de Mossoul aux mains des djihadistes où, le 31 mai, les bombardements ont fait entre 50 et 80 morts parmi la population, indique l'ONU. Le bureau des droits de l'homme des Nations Unies en Iraq cherche à rassembler de plus amples informations sur ces attaques. En attendant, le Haut-Commissaire a invité les forces de sécurité iraquiennes et leurs partenaires de la coalition à veiller à ce que leurs opérations se déroulent dans le respect total et inconditionnel du droit humanitaire international et à prendre toutes les mesures possibles pour éviter les victimes civiles.

Face à ce sombre tableau, le Chef des droits de l'homme de l'ONU appelle les autorités iraquiennes à faire en sorte que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et jugés conformément à la législation internationale des droits de l'homme. « Il n'y a pas de mots assez forts pour condamner des actes aussi horribles que l'assassinat de familles qui cherchent à se mettre à l'abri des combats », a déclaré Zeid Ra'ad Al Hussein qui souligne que « les victimes de ces actes barbares ne doivent pas être oubliées ». Il rappelle d'ailleurs que les meurtres de populations civiles constituent, au même titre que les attaques dirigées intentionnellement contre des civils qui ne prennent pas part directement aux hostilités, des crimes de guerre.

En conclusion, il a exhorté les autorités iraquiennes à enquêter en profondeur sur les accusations de violations des droits de l'homme formulées contre les forces régulières et à traduire les responsables en justice.

Selon des chiffres enregistrés par la Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI), 354 civils iraquiens ont été tués et 470 autres blessés dans des actes de terrorisme, de violence et résultats des conflits armés en Iraq au cours du mois de mai 2017.

(Extrait sonore : Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme; propos recueillis par Alpha Diallo)