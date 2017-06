L’UNICEF souligne l’importance des pères dans la jeune enfance

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) avoir de bons parents au cours de la petite enfance, soit les 1 000 premiers jours de vie, permet au cerveau des enfants d'accélérer ses connexions neuronales et pose les bases de leur réussite future, même dans les situations difficiles de conflit ou de pauvreté.

Aussi les recherches montrent que lorsqu'un enfant interagit de façon positive avec son père, il bénéficie d'une meilleure santé mentale, d'une plus grande estime de soi et d'un niveau de satisfaction sur sa vie plus élevé à long terme. Or selon le Fonds quelques 40 millions de bébés et d'enfants en bas âges ont des pères qui ne sont pas suffisamment impliqués dans leur vie.

A l'approche de la fête des pères, UNICEF appelle à mettre fin aux barrières sociétales et liées à l'emploi qui privent les pères d'un temps précieux avec leurs jeunes enfants.

Le Fonds a lancé cette semaine la campagne Super-papas, pour célébrer la paternité l'occasion de partager les images et vidéo des super papas que vous connaissez sur les réseaux sociaux

(Mise en perspective: Florence Westergard)