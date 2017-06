L'OIT dénonce les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail

Parvenir à l'équilibre des genres sur le marché du travail reste plus que jamais un sujet d'actualité. Alors, le rapport « Emploi et questions sociales dans le monde – Tendances de l'emploi des femmes 2017 », publié ce mercredi 14 juin à Genève, rappelle l'intérêt des Etats à tenir les engagements sur cet épineux dossier. En effet, les dirigeants du G20 avaient pris en 2014 l'engagement de réduire l'écart entre les taux d'activité des femmes et des hommes de 25% d'ici à 2025.

En marge de la 106e session de la Conférence internationale du travail qui se tient jusqu'au 16 juin, l'OIT a publié, mercredi 14 juin, le rapport « Emploi et questions sociales dans le monde – Tendances de l'emploi des femmes 2017 », qui révèle que la réduction de 25 % des disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail d'ici à 2025 produirait un bénéfice de 5.800 milliards de dollars pour l'économie mondiale. Soit 3,9 % du PIB mondial ou plus du double de la dette française (2 215 milliards d'euros au 14 juin 2017).

Au niveau mondial, les recettes fiscales pourraient ainsi augmenter de 1 500 milliards de dollars, « pour l'essentiel dans les pays émergents (990 milliards de dollars) et dans les pays en développement (530 milliards de dollars) », précise l'OIT. L'Afrique du Nord, les Etats arabes et l'Asie du Sud en seraient les principaux bénéficiaires puisque dans ces régions l'écart entre les taux d'activité des hommes et des femmes dépasse les 50 points de pourcentage.

En plus de bénéfices économiques considérables, insérer davantage de femmes dans le monde du travail aurait un impact positif sur leur bien-être puisque la plupart des femmes souhaitent travailler. « Le fait que la moitié des femmes dans le monde soient exclues de la population active, alors que 58% d'entre elles préfèreraient avoir un emploi salarié, indique nettement qu'il existe d'importantes difficultés limitant leurs capacités et leur liberté de travailler », a déclaré la Directrice générale adjointe de l'OIT pour les Politiques, Deborah Greenfield. « Pour les dirigeants politiques, la priorité devrait donc être d'alléger les contraintes qui pèsent sur les femmes quand elles choisissent de participer au marché du travail et de supprimer les obstacles auxquels elles sont confrontées une fois qu'elles sont en poste ».

Le rapport a estimé que les femmes sont nettement moins susceptibles de participer au marché du travail que les hommes et, une fois qu'elles y accèdent, elles ont plus de difficultés à trouver du travail. A l'échelle mondiale, le taux de chômage des femmes s'élève à 6,2% en 2017, soit un écart de 0,7 point de pourcentage avec le taux de chômage des hommes qui se situe à 5,5%. En 2018, les deux taux devraient rester relativement inchangés, laissant donc l'écart en l'état et sans qu'aucun progrès ne puisse être anticipé avant 2021 sur la base des tendances actuelles.

Parmi les femmes en activité dans le monde, près de 15% sont des travailleuses familiales, contre un peu plus de 5% parmi les hommes. Dans les pays en développement, où près de 36,5% des femmes et seulement 17,2% des hommes sont employés comme travailleurs familiaux (non rémunérés), l'écart est plus marqué, avec 19 points de pourcentage.

Face à ces disparités, le rapport réclame des mesures globales pour améliorer l'égalité des situations de travail et pour redéfinir les rôles respectifs des hommes et des femmes. Cela suppose de promouvoir l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de s'attaquer aux causes profondes de la ségrégation professionnelle et sectorielle, de reconnaître, réduire et redistribuer les activités de soins non rémunérées et de transformer les institutions pour prévenir et éliminer la discrimination, la violence et le harcèlement dont sont victimes les femmes et les hommes dans le monde du travail.

(Interview : Steven Tobin, principal auteur du rapport ; propos recueillis par Alpha Diallo)