LGBT : Un expert indépendant de l'ONU défend la dépénalisation et rejette la dé-stigmatisation

L'Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre a présenté, ce lundi à Genève, son premier rapport depuis la création de ce mandat l'année dernière. M. Vitit Muntarbhorn a ainsi plaidé pour un renforcement du respect mutuel, de la tolérance et de la compréhension envers les personnes ayant ou étant perçues comme ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre divergeant de certaines normes sociétales, afin de leur accorder toute protection au nom du droit international des droits de l'homme.

Il a expliqué que le sigle LGBTI désigne les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexués, termes souvent mal compris ou pas faciles à comprendre, avant de donner un aperçu de la violence et de la discrimination dont ces personnes sont victimes ainsi que des mesures prises pour combattre cette violence et cette discrimination à l'échelle mondiale.

Soulignant les spécificités de chaque pays et de chaque situation, M. Muntarbhorn a rappelé que quelque 70 pays pénalisent, parfois en recourant à la peine de mort, les relations homosexuelles consenties.

Aussi, l'Expert indépendant a-t-il énuméré les conditions de base essentielles dans le cadre d'une stratégie de lutte contre ces violences: la dépénalisation des relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe; des mesures efficaces de lutte contre la discrimination; la reconnaissance juridique de l'identité de genre; la dé-stigmatisation liée à la dé-pathologisation; l'inclusion socioculturelle ; et la promotion de l'éducation et de l'empathie.

(Interview : Vitit Muntarbhorn, Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre ; propos recueillis par Alpha Diallo)