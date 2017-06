L’environnement vu par les jeunes

Cette semaine, dans Escale nous reviendrons sur la Journée de l'environnement célébrée chaque année le 5 juin, avec pour thème en 2017 ''Rapprocher les gens de la Nature''. Des étudiants du Réseau des Ecoles Associées de l'UNESCO vont nous montrer comment nous pouvons tous jouer un rôle pour protéger notre seule et unique maison.

Selon l'UNESCO l'éducation au développement durable et à la protection de la nature doit être guidée par l'environnement dans lequel on vit. Dans cette optique, différentes initiatives sont entreprises pour améliorer l'environnement scolaire. Certaines en créant des jardins scolaires, des plantations ou encore des plans d'eau pour observer la biodiversité. Le projet d'action globale de l'éducation au changement climatique du réseau aide donc les élèves à mieux comprendre les causes et les conséquences du changement climatique et en les préparant à vivre avec les impacts de ce changement et les encourager à adopter des styles de vie plus durables.

Le Collège Michel Chasles, Eco école à Epernon en Eure-et- Loir en France a entrepris un de ces projets de protection de l'environnement. Les élèves ont aussi créé un passeport Eco citoyen qui permet aux jeunes de s'engager personnellement.

Le cours Saint-Marie de Hann, à Dakar, au Sénégal, a aussi mis plusieurs projets en place pour sensibiliser les jeunes au développement durable et au respect de l'environnement. Ainsi, les élèves ont créé un mur végétal pour réduire les effets de CO2 émis par le bus de leur école. Tous ces élèves se sentent grandement concernés par le changement climatique. Ils en voient les conséquences et en sont les premières victimes.

