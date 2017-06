L’éducation, pierre angulaire de la réalisation des Objectifs de développement durable

A l'occasion d'une réunion de haut niveau au Siège des Nations Unies, à New York, relative à la campagne pour les Objectifs de développement durable (ODD) sur l'éducation, de hauts responsables de l'ONU ont rappelé mercredi que l'éducation était un facteur clé dans la mise en œuvre des ODD.

Organisée sous les auspices du Président de l'Assemblée générale, cette réunion interactive avait pour objectif de galvaniser les efforts des principaux acteurs du monde en matière d’éducation et de sensibiliser aux obstacles et aux possibilités de l’accès universel à une éducation de qualité et l’apprentissage tout au long de la vie.

Intervenant lors d'un des dialogues interactifs, Koumbou Boly Barry, la Rapporteuse spéciale sur le droit à l'éducation et ancienne ministre de l'éducation du Burkina Faso, a souligné que « chaque individu, chaque être humain a le droit d'avoir accès à l'éducation. » Hors, a-t-elle- rappelé, près d'un milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'éducation.

Lors de son intervention, la Rapporteuse spéciale a également évoqué les défis majeurs qui, selon elle, sont un obstacle à la réalisation de l'Objectif de développement durable 4 relatif à l'éducation: l'accès à une éducation de qualité et la « gouvernance du système éducatif ».

« Quand je dis gouvernance, c'est qu'on doit avoir une vision holistique. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte à la fois de l'éducation formelle et de l'éducation non-formelle. C'est toute la divsersité sociale dont il faut absolument tenir compte» a-t-elle déclaré.

(Extrait sonore : Dr. Koumbou Boly Barry, Rapporteuse spéciale sur le droit à l'éducation)