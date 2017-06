Le chef de l'ONU demande à tous ceux qui mènent des opérations militaires en Syrie de protéger les civils

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est déclaré mercredi profondément alarmé par l’ampleur des souffrances humaines subies en Syrie a demandé à tous ceux qui mènent des opérations militaires dans ce pays de protéger les civils.

« La vie quotidienne est dangereuse et désespérée pour des millions de personnes. Les civils continuent d’être tués, blessés et déplacés à un niveau terrifiant », a dit le Secrétaire général dans une déclaration à la presse. « Je suis également alarmé par le fait que des lieux de refuge comme les hôpitaux et les écoles continuent d’être ciblés ».

António Guterres a souligné qu’il était particulièrement préoccupé par la situation périlleuse vécue par les civils de la ville de Raqqa qui sont pris au piège et font face à des menaces de toutes parts.

« La situation est également sombre pour les civils bloqués dans d’autres zones assiégées et difficiles à atteindre, dont certains sont privés de nourriture et d’assistance médicale de base depuis des années », a-t-il ajouté.

Le chef de l’ONU a déclaré que les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires faisaient tout leur possible pour contenir les souffrances à Raqqa et dans tout le reste de la Syrie, souvent en prenant de grands risques.

« Je demande instamment à tous ceux qui mènent des opérations militaires en Syrie de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les civils et les infrastructures civiles, alors que les combats se poursuivent à Raqqa », a dit le Secrétaire général. « Il est également essentiel pour toutes les parties de faciliter l’accès humanitaire afin de permettre à l’aide d’atteindre sans délai ceux qui ont un besoin urgent d’assistance ».

(Extrait audio : Mise en perspective par Jérôme Longué)