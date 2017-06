La Fondation du FC Barcelone et le HCR lancent une campagne d'aide aux enfants réfugiés

Dans une vidéo exclusive, deux joueurs du FC Barcelone, Messi et Neymar Junior, ont donné ce jour le coup d'envoi de la campagne #SignAndPass pour inciter les passionnés de football et le grand public à manifester leur solidarité avec les enfants réfugiés.

La Fondation du FC Barcelone et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont annoncé ce mardi le lancement d'une vaste campagne conjointe destinée à mobiliser un soutien pour les enfants réfugiés. Lancée avec l'appui des joueurs vedettes de ce club de football, la campagne #SignAndPass signe le démarrage d'une importante coopération entre les deux organisations. Lionel Messi et Neymar Junior ont été les premiers joueurs du FC Barcelone à s'engager en faveur des réfugiés et à soutenir la campagne dans une vidéo exclusive. « Je suis fier de prendre part à cette importante initiative en faveur des réfugiés et j'espère qu'elle contribuera à améliorer la situation dramatique des millions d'enfants réfugiés dans le monde. Signez et faites passer » a déclaré Lionel Messi, cité dans ce communiqué de presse.

La campagne « Signez et faites passer » s'inspire de la célèbre philosophie de jeu du FC Barcelone — une touche, une passe — à l'origine de ses récents succès. Les supporters peuvent signer numériquement un ballon de football en ligne et le passer à leurs amis via les réseaux sociaux. En signant le ballon, les supporters ajoutent leur nom à la pétition #Aveclesréfugiés du HCR qui appelle les gouvernements à travers le monde et les citoyens à s'assurer que tous les réfugiés puissent vivre dans un endroit sûr, recevoir une éducation et travailler pour subvenir aux besoins de leur famille.

En témoignage de leur partenariat dynamique, la Fondation du FC Barcelone et le HCR organisent ce jour un forum international pour faire connaître la situation des réfugiés dans le monde, notamment celle des enfants, et montrer comment le sport peut favoriser leur intégration et devenir un remarquable outil de transformation sociale.

Coprésidée par Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, et Josep Maria Bartomeu, le Président du FC Barcelone, cette manifestation a aussi pour but de rallier le soutien des acteurs de la société civile, notamment les agences humanitaires et les organisations sportives, ainsi que des organisations commerciales, technologiques et culturelles. « L'amour du sport n'a pas son pareil pour rassembler les individus. La passion et l'acceptation engendrées par le jeu et le soutien à une équipe dissout les différences. J'espère que cette relation forte avec la Fondation du FC Barcelone impulsera une considérable amélioration de l'existence de millions d'enfants réfugiés et contribuera à rassembler les communautés, » a indiqué Filippo Grandi.

De son côté, le Président de la Fondation du FC Barcelone a insisté sur « l'un des plus graves problèmes auquel le monde a été confronté durant les dernières décennies ». « Avec plus de 21 millions de réfugiés dont plus de la moitié sont des enfants, nous pensons qu'il est de notre devoir d'utiliser le sport pour faire évoluer les choses au plan social. Nous voulons aussi faire des émules et encourager d'autres entités et entreprises à s'engager et à participer à des actions telles que celle-ci », a fait remarquer Josep Maria Bartomeu.

Par ailleurs, la Fondation du FC Barcelone a également annoncé que le programme FutbolNet sera offert à compter de juillet dans les centres de réception des réfugiés en Grèce, en Italie et au Liban. En outre, un « kit sportif » élaboré avec l'aide du Pôle Innovation de la Fondation du FC Barcelone sera bientôt testé sur le terrain dans différentes opérations. Il comprend des équipements sportifs d'un design innovant ainsi que des consignes d'application dans les sites d'accueil de réfugiés du monde entier, quels que soient la culture, le climat ou l'environnement.

En 2016, le HCR a lancé la campagne et la pétition #Aveclesréfugiés pour permettre au public de manifester sa solidarité avec les réfugiés. Cette campagne se poursuivra jusqu'à ce que le Pacte mondial sur les réfugiés soit adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018 et contribuera à structurer le soutien du public aux engagements énoncés dans le Pacte.

(Interview : Cécile Pouilly, porte-parole du HCR ; propos recueillis par Alpha Diallo)