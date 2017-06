Journée internationale du Yoga: Le Yoga pour la santé

La pratique du Yoga est devenue un symbole de paix intérieure, de sérénité et de bien-être. Cette discipline est aujourd’hui pratiquée sous diverses formes à travers le monde, et sa popularité continue de croître. L'assemblée générale de l'ONU a proclamé en décembre 2014 le 21 juin comme journée internationale du Yoga.

Le thème cette année est le Yoga pour la santé. Elle met l'accent sur les effets positifs de la pratique du Yoga, qui apporte au corps et à l'esprit l'équilibre dont ils ont besoin. Cette approche vis-à-vis de notre santé et de notre bien-être peut aussi avoir des effets plus vastes sur le monde qui nous entoure, sur nos proches, sur nos modes de vie et, enfin, sur notre développement durable et en harmonie avec la nature.

De nombreuses activités ont lieu partout dans le monde. A New York, entre autres, une Session de yoga avec des grands maîtres tels que Swami Sivadasananda (Autriche), ainsi que Swami Chidanand Saraswati et Sadhvi Bhagwati Saraswati (Inde) s’est déroulée sur la pelouse aau Siège de ll’ONU. Un timbre commémoratif de la Journée a été aussi produit par l’Administration postale des Nations Unies.

(Extrait sonore: Grand maître Yoga Swami Sivadasananda,d’Autriche; propos recueillis par Florence Westergard)