Journée de sensibilisation à l'albinisme : l'ONU juge crucial de mettre en oeuvre le plan d’action africain

Soulignant l’importance de la coopération entre les pays pour surmonter la violence et la discrimination auxquelles sont confrontées les personnes atteintes d’albinisme, une experte de l’ONU a exhorté mardi les pays africains à mettre pleinement en œuvre leur plan d’action régional pour mettre fin aux attaques contre ces personnes.

« Le plan définit clairement ce que les États peuvent faire – par exemple, éduquer le public, recueillir des données et rechercher les causes profondes de cette violence », a déclaré l’Experte indépendante des Nations Unies sur les droits humains des personnes atteintes d’albinisme, Ikponwosa Ero, dans un message pour la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme.

Le plan d’action régional visant à mettre fin aux attaques contre les personnes atteintes d’albinisme en Afrique – la toute première initiative conjointe – a récemment été approuvé par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Il comprend 15 étapes pratiques qui devraient permettre de s’attaquer à ce problème persistant et mortel.

« La coopération internationale est importante dans la longue bataille pour mettre fin à la discrimination visant les personnes atteintes d’albinisme, dont certaines continuent d’être assassinées pour des parties de leurs corps », a ajouté Mme Ero.

Selon un communiqué de presse publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le plan d’action vise à s’assurer que les responsables soient poursuivis, que les victimes soient soutenues et que les cadres juridiques et politiques soient utilisés pour dissuader les pratiques de sorcellerie et de trafic de parties du corps humain.

Les personnes atteintes d’albinisme sont également confrontées à des obstacles importants qui limitent leur participation à pied d’égalité au sein de la société. Cela a un impact sur leur droit à la santé physique et mentale et leur capacité à accéder à des soins de santé, à l’éducation, aux services sociaux, à la protection juridique et à des réparations adéquates pour les abus subis.

En particulier, les femmes et les enfants font face à la violence, souffrent de discrimination, de stigmatisation et d’exclusion sociale, les marginalisant au sein de leur communauté et faisant face à une exclusion sociale causée par des incompréhensions, des préjugés profondément ancrés et des stéréotypes.

« Nous ne pouvons pas baisser les bras avant d’avoir constaté un changement dans la vie des gens », a déclaré l’experte de l’ONU, qui a appelé tous les intéressés à persévérer pour s’assurer que toutes les personnes atteintes d’albinisme jouissent de leurs droits humains.

Dans les studios de nos confrères de Mikado FM, à Bamako, le musicien malien Salif Keita, l'une des plus célèbres personnes atteinte d’albinisme du continent, a dénoncé le traitement que ces personnes subissent en Afrique.

« Tu ne peux pas passer inaperçu. Partout où tu passes tu es remarqué; et comme ces gens ne savent pas qu'être albinos c'est un manque de mélanine, ils n'ont pas d'explication scientifique, tout de suite les interprétations sont négatives ».

Au-delà de la discrimination, le chanteur a rappelé que les personnes atteintes d’albinisme étaient aussi parfois victimes de crimes rituels en raison de fausses croyances. Il a indiqué que le Mali était à un an des élections et qu'il y avait déjà eu deux sacrifices humains perpétrés sur des albinos. «Les féticheurs, les marabouts, qui gèrent la vie de tous les maliens, de presque tous les africains généralement, pendant les élections ou d'autres moments, ils demandent le sang des albinos ou bien les membres des albinos. Donc, c'est une chasse aux albinos quand ces moments arrivent», a-t-il expliqué.

Salif Keita a toutefois reconnu qu'au fil du temps, le regard posé sur l’albinisme avait changé grâce aux efforts de sensibilisation. Il a qualifié la proclamation du 13 juin comme Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme de «grand pas en avant ». « Ca commence à porter ses fruits », a-t-il dit.

(Interview : Salif Keita, Musicien; propos recueillis par Karim Djinko, MIKADO FM)