Iran : l’ONU condamne la double attaque terroriste à Téhéran

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le Conseil de sécurité ont condamné fermement deux attaques terroristes qui ont visé mercredi le mausolée de l’ayatollah Ruhollah Khomeini et le Parlement (Majlis) à Téhéran, en Iran.

M. Guterres a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement de l’Iran et aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

« Le Secrétaire général souhaite que les responsables de cette violence injustifiable soient rapidement traduits en justice. Tous les pays doivent travailler ensemble dans la lutte contre le terrorisme tout en respectant les droits et les valeurs universels qui lient la communauté mondiale », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

Les membres du Conseil de sécurité ont également condamné dans les termes les plus forts les « attaques terroristes barbares et lâches » à Téhéran.

Dans une déclaration à la presse, ils ont exprimé leur profonde sympathie et leurs condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au peuple d’Iran. Ils ont souhaité un prompt et complet rétablissement aux blessés et ont tenu une minute de silence en leur honneur avant d’entamé leurs séance ce matin.

Pour sa part le Secrétaire générale de l'Union interparlementaire, Martin Chungong, a souligné que le Parlement est un lieu pour résoudre les différends et en aucun cas un lieu pour la violence incensée.

Selon la presse, au moins douze personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées après que trois terroristes se sont fait exploser au Parlement iranien et au mausolée de l’ayatollah Khomeyni, fondateur de la République islamique. Le groupe extrémiste Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL/Daech) a revendiqué ces attaques.

