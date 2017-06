Edition spéciale/Marlène Luce Tremblay : quinze portraits de femmes hors du commun

L'invitée de cette édition spéciale du Journal radio d'ONU Info (pour cause de jour férié) est la photographe québécoise Marlène Luce Tremblay. Elle a récemment présenté au Siège de l'ONU, à New York, quinze portraits, des pictographies, en hommage au parcours de quinze femmes hors du commun originaires de différentes régions du monde.

Par ces portraits photographiques retouchés, colorés, à la peinture à l’huile en rouge, or, vert, bleu ou violet, ce sont quinze femmes venues à New York de tous horizons et de pays aussi divers que la Tunisie et les Philippines. En célébrant la diversité culturelle et l’autonomisation des femmes, Marlène Luce Tremblay, photographe de passion, qui travaille au bureau du porte-parole du Secrétaire général des Nations Unis, traduit l’essence lumineuse de chacune de ces interlocutrices à travers leurs portraits, qui ont été présentés dans le cadre de son exposition «Les femmes de New York» au Siège des Nations Unies, du 20 au 24 mars 2017.

Marlène Luce Tremblay a déjà exposé ses œuvres dans des galeries à Montréal, New York, Paris, Londres, Tunis et Alger. Elle a étudié à l’Institut de photographie Dawson à Montréal et a «capturé la lumière» à travers ses photographies depuis les années 1980.

Pour “Les femmes de New York”, l'artiste a mis accent sur l’humanité. Marlène Luce Tremblay habite New York depuis 2009, une ville cosmopolite, multiethnique, aux cultures diverses, où elle a forgé des amitiés durables avec des femmes de toutes origines.. “Mon espoir est de montrer que la diversité chez les gens est enrichissante”, a-t-elle déclaré lors de l'interview avec ONU Info.

Par «Femmes de New York», Marlène Luce Tremblay vise également à souligner l’importance de l’autonomisation des femmes.

(Extrait sonore : Interview de Marlène Luce Tremblay; propos recueillis par Florence Westergard)