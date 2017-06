Défendre les océans : la longue croisade d'Alvaro de Marichalar

L'Espagnol Alvaro de Marichalar est cette semaine l'invité d'Escale. Cet entrepreneur, navigateur et activiste de l'environnement parcourt les mers et les océans depuis plus de trente ans. Trois tours du monde en scooter des mers ou jet ski et une riche expérience de plus de 35 ans sur les différentes mers et océans, le poussent à plaider pour la protection de la nature, alors que se déroule la Conférence des Nations Unies sur les océans qui est organisée au Siège de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à New York du 5 au 9 juin.

Natif de Pampelune en Navarre, Alvaro de Marichalar semble avoir eu plusieurs vies. Il a été pilote de chasse dans l’Armée de l’Air espagnole pendant deux ans. Il a aussi étudié l’économie en Floride. Entrepreneur immobilier et dans le domaine des télécommunications, il a créé en 1984 Télésat, une entreprise pionnière dans la vente des antennes paraboliques en Espagne. En 1986, il a créé une autre entreprise dans le marketing de la téléphonie mobile.

Sa passion pour la mer l'a poussé durant plus de trois décennies à mener 38 expéditions maritimes, notamment la traversée Hong Kong-Tokyo en 2006, la traversée Formentera-Odesa en 2004 et Rome-New York en 2002 pour marquer le 500ème anniversaire du quatrième et dernier voyage de Christophe Colomb en Amérique.

Au micro d'ONU Info, il se fait l'avocat des océans et de la protection des ressources marines.

Interview :

· Alvaro de Marichalar, entrepreneur, navigateur et activiste de l'environnement

_ Interview, production : Jérôme Longué

_ Présentation : Florence Westergard

_ Ingénieur du son : Carlos Macias