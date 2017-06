Conseil des droits de l'homme : les pistes du Haut-Commissaire Zeid sur le conflit israélo-palestinien

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a examiné, ce lundi à Genève, la situation des droits de l'homme en Palestine et autres territoires arabes occupés. Le Haut- Commissaire des Nations Unis aux droits de l'homme a ainsi présenté un document dont l'analyse repose sur une soixante de rapports parus sur cette question entre 2009 et 2016. Un document qui contient presque un millier de recommandations du Secrétaire général, du Haut-Commissaire et des mécanismes du Conseil. Lors de son exposé, Zeid Ra'ad Al Hussein a appelé à mettre fin à l'occupation. Et dans cette situation, il faudra prendre en considération les besoins sécuritaires d'Israël, a-t-il averti.

Le Chef des droits de l'homme de l'ONU ne propose pas la création d'un nouveau mécanisme sur la situation des droits de l'homme en Palestine et autres territoires arabes occupés. Zeid Ra'ad Al Hussein rappelle que les mécanismes des droits de l'homme, du Secrétaire général et du Haut-Commissariat affichent un consensus général sur les mesures que les parties devraient prendre en application du droits international et humanitaire. Il s'agit notamment de mettre un terme aux pratiques qui continuent de violer le droit international et de veiller à garantir la reddition des comptes pour les violations passées, y compris les crimes de guerre.

Selon le Chef des droits de l'homme de l'ONU, tous les rapports qui ont précédé ce rapport indiquent que les exactions continuent à alimenter le cycle de violence qui perdure depuis 50 années. « Il faut donc mettre fin à l'occupation et prendre en considération les besoins sécuritaires d'Israël, autant de questions qui exigent une volonté politique réelle et un engagement de toutes les parties prenantes », a conclu M. Zeid.

Il faut juste rappeler que la séance de ce lundi matin a été tenue en l'absence de la délégation d'Israël.

(Extrait sonore : Zeid Ra'ad Al Hussein, Haut- Commissaire des Nations Unis aux droits de l'homme)