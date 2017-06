Attaque d'un convoi de l'ONU en Libye : le personnel onusien sain et sauf

Un convoi de l’ONU a été attaqué mercredi sur la route entre Sorman et Tripoli, a indiqué la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), précisant qu’aucune victime ne figure parmi le personnel onusien.

« La MANUL confirme le retour en toute sécurité du personnel de l’ONU à Tripoli suite à une attaque contre un convoi des Nations Unies voyageant de Sorman vers la capitale », a déclaré le porte-parole de la mission dans un communiqué publié mercredi soir.

La MANUL a remercié le Gouvernement d’entente nationale, les membres de la Chambre des représentants de Zawiyah et les autorités locales pour avoir aidé à assurer le retour en toute sécurité du personnel des Nations Unies à Tripoli.

Jeudi matin, la Mission a salué sur son compte Twitter la décision du Gouvernement d’entente nationale d’enquêter sur cette attaque. « Les auteurs doivent être identifiés et tenus responsables », a indiqué la MANUL, rappelant la veille que l’ONU reste engagée en Libye et déterminée à « aider les Libyens dans leur chemin vers la paix et la stabilité ».

(Extrait sonore : Maria do Valle Ribeiro, Cheffe adjointe de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye; propos recueillis par Daniel Johnson)