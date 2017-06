Abus de personnes agées – Une personne sur six en est victime

La maltraitance des personnes âgées est un phénomène qui affecte les droits de la santé de millions de personnes âgées à travers le monde, et mérite l’attention de la communauté internationale.

Par maltraitance des personnes âgées, on entend « un acte unique ou répété, ou l'absence d'intervention appropriée, dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime ». La maltraitance des personnes âgées peut prendre diverses formes telles que les violences physiques, psychologiques ou morales, sexuelles et financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire.

De nombreuses personnes âgées risquent d’être maltraitées par leurs proches, a avertie spécialiste des droits de l’homme des Nations Unies. Rosa Kornfeld-Matte, Experte indépendante sur les droits de l’homme des personnes âgées, exhorte à une plus grande vigilance et à plus de rapports sur les cas suspects. En cette Journée mondiale de sensibilisation aux abus des personnes âgées célébrée le 15 juin, Mme Kornfeld-Matte affirme que la plupart des abus ne sont pas détectés malgré des signes d’alerte clairs. elle ivnitie tous ceux qui soupçonnent toute forme d’abus envers les personnes âgées, y compris les abus financiers, à signaler leurs préoccupations. ”Les personnes âgées ont peur de dire qu'elles sont abusées. Ces personnes, elles ont peur parce qu'elles se sentent seules et elles croient que si elles dénoncent la personne qui est à côté d'elles, elles vont se retrouver toute seule…. Alors si un voisin ou une voisine, un ainé ou une maison de retraite voient la situation il faut aller à la police et dénoncer ce qu'ils voient. Mais ce qui est très important, il faut que cela soit fait avec le consentement de la personne âgée. Il faut leur expliquer. Il faut leur dire ce qui est en train de se passer et leur dire qu'elle n'ait pas peur”.

(Interview: Rosa Kornfeld-Matte, Experte indépendante sur les droits de l’homme des personnes âgées; propos recuillis par Florence Westergard)