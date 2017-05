RDC: 3 millions de dollars alloués pour aider les populations affectées par la crise aux Kasaï

En République Démocratique du Congo (RDC), le Coordonnateur Humanitaire a approuvé une allocation de 3 millions de dollars pour apporter une assistance humanitaire de première nécessités aux populations affectées par le conflit qui prévaut dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental depuis près d'un an.

Selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) dans le pays la situation est critique dans cette région compte plus de 1,3 millions de déplacés et où des milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école.

« Aujourd'hui les Kasaï se sont des milliers de familles qui ont perdu leurs maisons, leurs ménages, leurs activités économiques – c'est aujourd'hui une crise humanitaire majeure à laquelle nous essayons de répondre » a affirmé Yvon Edoumou , porte-parole d'OCHA dans le pays.

L'enveloppe financera des activités dans les domaines de la protection, des soins de santé primaire et de la logistique, menées notamment par le Programme alimentaire mondial (PAM) et des ONG.

De plus, la Suède vient d’allouer US$ 230 000 à l'ONG Save The Children pour financer des projets de protection de l’enfant et US$ 575 000 au Norwegian Refugee Council (NRC) pour une intervention en éducation d'urgence. Rappelons qu'il y a quelques semaines, le Fonds Central pour les interventions d’urgence (CERF) et le Fonds Humanitaire pour le RDC avaient alloué près de US$ 10 millions pour financer les premières interventions d’urgence dans la région.

Fin avril 2017, un appel d'urgence d'un montant de 64,5 millions de dollars avait été lancé par la communauté humanitaire pour répondre à la crise humanitaire dans la région du Kasaï qui touche désormais 8 des 26 provinces que compte la RDC. En mars dernier, le START Fund du Royaume-Uni avait alloué près de US$ 360 000 aux ONG Action Contre la Faim et Christian Aid pour apporter une assistance aux personnes retournées de la Province du Kasaï.

(Extrait sonore : Yvon Edoumou, porte-parole d'OCHA en RDC; propos recueillis par Florence Westergard)