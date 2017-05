ONU : Miroslav Lajcák élu mercredi Président de la 72e session de l'Assemblée générale

Le Slovaque Miroslav Lajcák a été élu mercredi Président de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ministre des affaires étrangères et des affaires européennes de la Slovaquie, il a été élu par acclamation par les 193 Etats membres de l'ONU réunis en Assemblée générale à New York.

Durant son discours d'investiture, le Président élu de la prochaine Assemblée générale a mis l'accent sur les six priorités qu'il souhaite défendre pendant son mandat. Il a d'emblée annoncé qu'il demanderait aux États membres de mettre l'accent sur les peuples, ainsi que sur la prévention et la médiation en faveur d'une paix durable. Sa troisième priorité sera la migration et le processus en cours du Pacte mondial pour la migration.

Miroslav Lajcák a expliqué qu'il faudra approfondir la question des Objectifs de développement durable (ODD) et du climat en mettant un accent particulier sur les besoins des pays les moins avancés (PMA) et des petits États insulaires en développement (PEID). « Ma cinquième priorité sera la question des droits de l'homme », a-t-il insisté en précisant qu'il ne peut y avoir de paix et de développement sans respect de la dignité et des droits fondamentaux de tous.

Dans ce contexte, le Président élu de la 72e session de l'Assemblée générale a assuré qu'il garantirait l'équilibre homme-femme et une répartition géographique aussi équitable que possible au sein de son Bureau. Enfin, il a mis l'accent sur la « qualité » des travaux des Nations Unies en expliquant qu'il aurait le souci de faire participer davantage les petits pays à tous les travaux qui seront mandatés sous sa présidence.

Un autre objectif de Miroslav Lajcák est de favoriser une interaction constructive, éclairée et ouverte à tous entre les États membres et le Secrétaire général. Il s'est en outre dit prêt à examiner les initiatives de réforme du Secrétaire général dans les domaines de la paix et de la sécurité, du développement et de la gestion.

Miroslav Lajcák a jugé vital d'améliorer plus avant l'efficacité et le rôle de l’Assemblée générale. « C'est une question éthique et politique », a-t-il dit en faisant remarquer que la réforme la plus souvent évoquée est celle de la composition du Conseil de sécurité, son objectif étant d'en faire un organe en phase avec les nouvelles réalités mondiales du XXIème siècle.

Ce n'est pas une époque facile pour être à la tête des Nations Unies, a-t-il lancé au Secrétaire général, António Guterres, avant de remercier le Président sortant de l’Assemblée générale, Peter Thomson. « Je m'engage à représenter chaque pays de façon juste et ouverte pour que chacun sente que sa place compte », a-t-il conclu.

Présent lors de l'investiture, António Guterres a félicité Miroslav Lajcák pour son élection en tant que Président de l’Assemblée générale.

« J’ai eu la chance de le connaître car nous avons chacun présenté notre vision pour les Nations Unies aux États membres l’année dernière », a déclaré le Secrétaire général. « Le Ministre des affaires étrangères Lajčák a toujours démontré une maitrise impressionnante de tous les aspects de l’action des Nations Unies et un engagement fort envers les principes qui régissent notre travail ».

Pour António Guterres, le prochain Président de l'Assemblée générale a exprimé sa ferme conviction que « le renforcement de l’ONU est le meilleur investissement pour atteindre le désir universel de paix, de développement, d’égalité et de justice dans le monde ».

« Je pense que nous avons tous les deux vu de grandes attentes et avons pu nous rendre compte ô combien les gouvernements et les peuples ont besoin des Nations Unies pour répondre aux appels légitimes des peuples du monde entier pour une paix durable, la justice, les droits de l’homme et la dignité humaine », a dit le chef de l'ONU qui s'est dit impatient de collaborer avec le nouveau Président l’Assemblée générale « pour tracer la voie vers un avenir meilleur ».

Miroslav Lajcák prendra officiellement ses fonctions de Président lorsque débutera la 72e session de l'Assemblée générale prévue le 12 septembre au siège de l'ONU à New York.

(Extrait sonore : Miroslav Lajcák, Ministre des affaires étrangères et des affaires européennes de la Slovaquie et président élu de la 72ème session de l’Assemblée générale)