Journée des Casques bleus : le chef de l'ONU appelle à continuer à investir dans la paix

Les Nations Unies ont célébré mercredi la Journée internationale des Casques bleus, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, rendant hommage au personnel civil, policier et militaire des opérations de maintien de la paix pour leur contribution inestimable au travail de l’ONU.

« Chaque jour, les Casques bleus aident à instaurer la paix et la stabilité dans des sociétés déchirées par la guerre partout dans le monde », a rappelé M. Guterres dans un message vidéo diffusé à l’occasion de cette Journée qui est officiellement célébrée le 29 mai.

Plus de 124.000 militaires, policiers et civils sont actuellement déployés dans 16 opérations de maintien de la paix de l’ONU sur quatre continents.

Au siège des Nations Unies à New York, le Secrétaire général a déposé mercredi une gerbe en l’honneur des plus de 3.500 Casques bleus qui ont donné leur vie au service de la paix depuis 1948. Il a ensuite remis à titre posthume la médaille Dag Hammarskjold aux 117 hommes et femmes morts sous le drapeau de l’ONU en 2016.

Lors de la cérémonie, M. Guterres a souligné que les « héros tombés au champ d’honneur » viennent de différents pays (43) et ont effectué des tâches différentes tout en partageant un « objectif commun et un courage rare ».

« Leur sacrifice ne fait que renforcer notre détermination à faire en sorte que les Casques bleus des Nations Unies continuent de protéger les civils en danger », a déclaré le Secrétaire général dans son message pour la Journée.

(Extrait sonore: Antonió Guterres, Secrétaire general de l’ONU)