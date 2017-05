Edition spéciale : ”Nos Casques bleus sauvent des vies”

Edition spéciale du Journal radio d'ONU Info pour cause de jour férié. Edition consacrée aux opérations de maintien de la paix alors que nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des casques bleus. Occasion pour rencontrer le nouveau Secrétaire général adjoint aux opération de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, qui a pris ses fonctions en avril dernier. Il a remplacé Hervé Ladsous et supervise 16 opérations de la paix déployées sur quatre continents.

Dans un entretien avec ONU Info, le chef du maintien de la paix discute avec Jérome Bernard d'un certain nombre d'aspects, y compris les défis auxquels sont confrontées les opérations de paix, ses projets pour les rendre plus efficaces et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels.