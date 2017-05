Dialogues sur les réfugiés, les migrants, la paix et le développement durable

L'impact positif des migrations : changer la perception de l'opinion publique

La première invitée d'Escale cette semaine est Louise Arbour, la Représentante spéciale des Nations Unies pour les migrations internationales.

Au micro d'ONU Info, la juriste canadienne, tout en rappelant que la mobilité humaine n'est pas un phénomène nouveau, souligne la nécessité de montrer l'impact positif des migrations pour changer la perception de l'opinion publique.

Louise Arbour évoque la campagne « Ensemble », un nouveau dialogue sur les réfugiés et les migrants pour favoriser la cohésion sociale tout en luttant contre les préjugés et les mensonges à leur sujet. Elle rappelle aussi qu'elle fournit des conseils stratégiques et coordonne les efforts des entités des Nations Unies sur la question des migrations.

Par ailleurs, la Représentante spéciale insiste sur le fait que les Etats membres des Nations Unies, sur la base des conférences internationales et sommets consacrés aux questions de la migration, se sont donnés comme mission à la fin de 2018 d'avoir une grande conférence sur la migration et de disposer de deux pactes, un sur les réfugiés, géré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et un sur la migration géré par les Etats membres eux-mêmes.

Dialogue interculturel : un outil au service de la paix et du développement durable

Second invité d'ONU Info, Jean-Christophe Bas, fondateur et Président de Global Compass, à l'occasion de la tenue du 4ème Forum mondial sur le dialogue interculturel, organisé début mai à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Au micro de Jocelyne Sambira, ce spécialiste de la paix et du dialogue, qui a notamment travaillé à la Banque mondiale et aux Nations Unies au bureau de l'Alliance pour les civilisations, souligne pourquoi il importe de promouvoir l'entente entre les cultures au profit de la sécurité humaine, de la paix et du développement durable.

En coopération avec l’UNESCO, l’Alliance des Nations Unies pour les Civilisations, l’Organisation mondiale du tourisme de l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’ISESCO, le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, le 4ème Forum mondial sur le dialogue interculturel s'est tenue le 5 et 6 mai à Bakou.

Le Forum mondial sur le dialogue interculturel contribue à la mise en œuvre notamment de l’Agenda mondial sur le Dialogue entre les civilisations adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en novembre 2001 et la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005.

_ Interviews : Pascal Sim et Jocelyne Sambira

_ Production et présentation : Jérôme Longué

_ Production et mixage : Florence Westergard