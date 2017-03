Yémen: des dizaines de milliers de déplacés par le regain des combats

Le regain d’hostilités dans l’ouest et le centre du Yémen a forcé plus de 62.000 personnes à fuir leur domicile ces six dernières semaines et a se retrouver confrontées à des conditions de vie désastreuses,

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les récents combats dans le gouvernorat de Taëz ont causé le déplacement de plus de 48.400 personnes. La majorité (35.200 personnes) a fui à l’intérieur du gouvernorat de Taëz ou vers Hudaydah

Dans le centre du Yémen, un regain des combats dans le gouvernorat de Dhamar, proche de la capitale Sana’a, a aussi causé le déplacement de milliers de personnes.

La plupart des personnes déplacées ont un besoin urgent d’assistance et de nombreux enfants, souffriraient de malnutrition.

L’aide humanitaire du HCR (matelas, couvertures, ustensiles de cuisine et seaux) a atteint jusqu’à présent plus de 14.000 personnes, tandis que des kits d’abris d’urgence et des tentes ont été fournis pour couvrir les besoins de plus de 18.000 personnes. Des distributions supplémentaires sont prévues.

Le HCR indique qu'il y a actuellement 2 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et 1 million de déplacés internes qui sont retournés provisoirement dans leurs lieux d’origine.

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)