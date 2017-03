Syrie : lancement d'une campagne visant à vacciner près de trois millions d'enfants contre la polio

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires ont entamé dimanche dernier le lancement d'une vaste campagne visant à vacciner presque trois millions d'enfants de moins de cinq ans. Selon l'OMS, cette campagne, qui a débuté dimanche 12 mars 2017, est planifiée et organisée par les autorités sanitaires centrales et locales, mais soutenue par l'OMS et l'UNICEF. Pour ces opérations prévues dans 12 des 14 gouvernorats, il s'agit de la première campagne de lutte contre la poliomyélite cette année, la dernière ayant eu lieu en novembre 2016.

Au total, ce sont plus de 7.000 agents de santé qui sont mobilisés pour cette campagne. Près du tiers de ces travailleurs sanitaires travailleront dans des équipes mobiles déployées dans des zones difficiles à atteindre. Dans les douze gouvernorats où la campagne est en cours, l'accent est mis sur plus de 500.000 enfants vivant dans ces zones difficiles d'accès sur les 2,7 millions d'enfants visés par ces opérations. L'OMS rappelle que de nombreux enfants n'ont pas pu être vaccinés lors des précédentes campagnes.

Pour cette présente campagne, tous les gouvernorats sont couverts sauf ceux de Raqqa et d'Idlib contrôlés actuellement par les groupes djihadistes et qui sont pour le moment inaccessibles par les organismes humanitaires. Toutefois, l'OMS précise que la ville d'Idlib a été déjà couverte par les opérations transfrontalières, notamment celles menées à partir de Gaziantep, en Turquie. Une campagne de poliomyélite a d'ailleurs eu lieu à Idlib en février dernier.

Il faut juste rappeler que le dernier cas de polio a été signalé en Syrie en 2013, suite à l'importation du virus depuis le Pakistan. L'épidémie, qui avait touché trente-six personnes en Syrie et deux en Iraq voisin, a été arrêtée grâce à une réponse rapide et coordonnée de plusieurs partenaires sanitaires à travers le Moyen-Orient. Si aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 21 janvier 2014, les organismes humanitaires et les autorités sanitaires syriennes restent sur le qui-vive contre d'autres importations. Cinq campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite ont été ainsi menées depuis octobre 2015. Au total, ce sont près de 21 campagnes de vaccination contre la poliomyélite qui ont eu lieu en Syrie depuis 2013.

(Mise en perspective : Alpha Diallo ; avec un extrait sonore de Tarik Jasarevic, propos recueillis par Daniel Johnson)