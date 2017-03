Sri Lanka : lenteur de la justice et du processus de réconciliation, selon un rapport de l'ONU

Dans un rapport, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme admet que des avancées ont été constatées sur les droits de l'homme et la réforme constitutionnelle, mais estime qu'un certain nombre de violations graves des droits de l'Homme continueraient de se produire au Sri Lanka. Le Haut-Commissariat s'est notamment préoccupé des cas de torture et d'un usage excessif de la force par la police.

Si des avancées ont été constatées sur les droits de l'homme et la réforme constitutionnelle, ce rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme conclut que des « violations graves » se poursuivent au Sri Lanka. Parmi ces abus figurent la surveillance des défenseurs des droits de l'homme et des victimes, des abus policiers, un usage excessif de la force et des cas de torture. Les services du Haut-Commissaire Zeid pointent du doigt la police sri lankaise accusée de recourir de manière régulière à ces mauvais traitements dans tout le pays. A cet égard, le rapport souligne que la culture d'impunité pour la perpétration de la torture a sans aucun doute contribué à cette situation.

Dans tous les cas, les Nations Unies exhortent Colombo à accorder la priorité à la justice aux côtés de la réconciliation pour faire en sorte que les horreurs du passé soient résolues. Faute de quoi, l'ONU met en garde contre un déraillement des efforts vers une paix durable. Les services du Haut-Commissaire Zeid demandent en priorité la restitution des terres confisquées par les forces armées. Une législation pour établir une cour hybride doit être adoptée.

Le rapport sera présenté le 22 mars prochain devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève.

Il faut juste rappeler que l'organe onusien avait mandaté le Haut-Commissariat d'évaluer les avancées de la reddition des compte sur la guerre civile au Sri Lanka mais aussi sur le processus de réconciliation.

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève)