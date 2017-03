RDC : « La majorité et l'opposition doivent faire preuve de compromis », selon Maman Sidikou

Maman Sidikou, le Représentant spécial des Nations Unies en République démocratique du Congo (RDC), est intervenu mardi devant le Conseil de sécurité. Le chef de la MONUSCO a exprimé son inquiétude en raison des regains de violences dans plusieurs régions du pays ainsi que de l’augmentation des violations des droits de l’homme observées par l'ONU.

Même si la situation politique, économique, sociale et humanitaire a grandement évolué depuis la signature de l’Accord politique du 31 décembre 2016, Maman Sidikou a estimé que si la majorité et l’opposition font preuve de compromis, la formation d’un gouvernement sera possible, et une solution politique durable pourra émerger.

(Interview : Maman Sidikou, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Propos recueillis par Jérôme Longué.)