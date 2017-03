RCA : le Président Touadera exhorte le Conseil de sécurité à renforcer la sécurité pour favoriser le développement

Le Conseil de sécurité a débattu jeudi après-midi, à New York de la situation en République centrafricaine (RCA). Les quinze ont d'abord entendu l'intervention du Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera. Ce dernier a mis l'accent sur les progrès réalisés notamment en matière de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration des anciens combattants (DDR). Tout en insistant sur les efforts supplémentaires à mener en matière de sécurité afin que le pays puisse de nouveau s'engager sur la voie du développement.

Aussi, pour le chef de l'État centrafricains, le besoin de sécurité exige, par conséquent, un nombre élevé des forces de défense et de sécurité formés, dotés de moyens adéquats et mobilisés sur le terrain aux côtés des forces des Nations Unies qui agissent, pour l’instant seules, faute d’opérationnalisation des forces armées centrafricaines.

«Les conflits entre groupes armés persistent à l’intérieur du pays et causent beaucoup de pertes en vies humaines et de destructions massives. C’est pour cela que nous sommes déterminés plus que jamais à mettre en place des forces nationales professionnelles, républicaines et qui assureront la protection des populations civiles aux côtés de la MINUSCA.

Faustin Archange Touadaera a, par ailleurs, remercié le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté un mandat robuste en faveur de la MINUSCA pour appuyer le pays à sortir de cette crise. Mais, selon le Président, il est, tout aussi, important de songer à renforcer la MINUSCA en hommes et moyens matériels pour lui permettre d’exécuter au mieux son mandat car l'on observe au quotidien les difficultés que la force éprouve étant données l’immensité du territoire et la complexité des problèmes sur le terrain qui exigent plus de moyens, a-t-il fait valoir.

De son côté, le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, a insisté sur les progrès accomplis depuis le déploiement des différentes forces de maintien de paix dans le pays, y compris l'élection, il y a tout juste un an du nouveau chef de l'État. Hervé Ladsous qui s'est voulu, malgré les défis à relever, relativement optimiste.

A noter que le Conseil de sécurité a également entendu les interventions de l'Ambassadeur du Maroc, Omar Hilale, Président configuration RCA à la Commission de consolidation de la paix ainsi que les interventions de ses quinze membres.

(Mise en perspective par Jérôme Longué, avec des extraits sonores des interventions du Président Touadera et du Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé Ladous)