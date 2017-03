Rachel Gogoua: une femme au service de l'égalité des sexes en Côte d'Ivoire

Pour cause de force majeure et de tempête de neige à New York, ce mardi 14 mars 2017, ONU Info vous propose d'entendre cette édition spéciale préenregistrée relative à la situation des femmes en Côte d’Ivoire avec Rachel Gogoua, Présidente du Conseil d’administration de l’ONEF – Organisation nationale pour l’enfant, la femme et la famille, de la Côte d’Ivoire. Cette ONG ivoirienne travaille dans le domaine de la promotion, de la défense et de la protection des droits de femmes et des enfants, principalement en milieu rural.

Rachel Gogoua a fait de l’égalité entre les sexes son cheval de bataille depuis plus de quarante ans et a fait le déplacement en 2016 jusqu’à Siège de l’ONU à New York pour participer aux travaux de la Commission de la condition de la femme.

De passage dans nos studios, elle avait fait le point sur les principaux défis que rencontrent ces consœurs, les initiatives lancées par l’ONEF et explique que ce sont souvent les citadins qui entravent l”égalité des femmes rurales de la Côte d’Ivoire.

Présentation : Jérôme Longué

Interview : Rachel Gogoua, Présidente du Conseil d’administration de l’ONEF – Organisation nationale pour l’enfant, la femme et la famille, de la Côte d’Ivoire ; propos recueillis par Isabelle Dupuis