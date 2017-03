L’innovation est un impératif pour faire du Programme de développement durable une réalité

Le Festival mondial des idées sur les Objectifs de développement durable (ODD) a ouvert ses portes mercredi à Bonn en Allemagne, réunissant pendant trois jours plus de 1.000 représentants de gouvernements, du secteur privé, et de la société civile.

Le festival a pour objectif de faire partager et de générer des approches novatrices afin de réaliser ces objectifs à l’horizon 2030.

Alaa Murabit, l’une des 17 Défenseurs des ODD, a souligné l’importance du partenariat et de la coopération entre ce qu’elle considère comme des « alliés improbables », travaillant ensemble pour mettre en œuvre le Programme de développement durable au profit de l’humanité tout entière.

Elle a surtout souligné l’importance de l’ODD5 : ‘Atteindre l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles’. En effet, étant médecin elle-même, elle est passionnée par la santé. « L’objectif qui me pousse à sortir du lit le matin, c’est l’égalité des sexes », a-t-elle expliqué dans un discours lors de la conférence.

« Ma motivation, c’est de m’assurer que les femmes et les filles dans le monde ont la même opportunité que leurs homologues masculins », a-t-elle ajouté. Elle a aussi expliqué l’importance économique de créer des possibilités d’éducation et d’emploi pour les femmes et les filles dans le monde. « Sans les filles et les femmes nous atteindrons jamais nos objectifs », a-t-elle souligné.

Le Festival mondial des idées, qui est le premier d’une série de forums annuels, est organisé par la Campagne d’action des Nations Unies pour les Objectifs de développement durable, en partenariat avec l’Overseas Development Institute(ODI) et avec le soutien du gouvernement allemand.

(Mise en perspective: A Bonn, Cristina Silveiro pour ONU Info)