Les Schtroumpfs et l’ONU font équipe pour promouvoir le bonheur et les Objectifs du développement durable

A l'avant-veille de la Journée internationale du bonheur célébrée chaque année le 20 mars, le Siège de l’ONU à New York a ouvert ses portes samedi à des milliers de jeunes pour un événement spécial consacré aux Objectifs de développement durable (ODD) avec la participation des Schtroumpfs.

Aujourd’hui à l’affiche dans le film d’animation ‘Les Schtroumpfs et le village perdu’, les petites créatures bleues imaginées par l’auteur belge francophone de bande dessinée, Peyo, font partie d’une campagne lancée par l’ONU, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la Fondation des Nations Unies pour faire connaitre au grand public les ODD.

L’événement a réuni 1.500 jeunes participant à Simul’ONU – un exercice de simulation des travaux de l’Assemblée générale et d’autres organes du système des Nations Unies pour initier les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) à la citoyenneté mondiale.

Lors d’une cérémonie, les stars américaines du film – Demi Lovato qui joue « Schtroumpfette », Joe Manganiello qui est « Schtroumpf costaud » et Mandy Patinkin qui endosse le rôle du « Grand Schtroumpf » – ont honoré trois jeunes Karen Jerath, Sarina Divan et Noor Samee. Ces trois jeunes se sont distingués par la promotion des ODD dans leurs communautés et se sont vus remettre une clé symbolique pour le Village des Schtroumpfs en reconnaissance de leur travail.

« Au nom de toute la communauté Schtroumpf, merci de votre travail d’éveil, dans vos communautés, à travers vos médias sociaux, partout dans le monde, dans les façons que vous avez choisies pour encourager partout les gens à faire de ce monde un meilleur endroit pour ceux qui sont si vulnérables de toutes les façons imaginables », a déclaré M. Patinkin aux trois jeunes.

Karen Jerath, qui a 20 ans, a inventé un dispositif de confinement qui pourrait empêcher les déversements de pétrole en mer et assurer la protection de la vie marine. Elle était accompagnée par Sarina Divan, âgée de 17 ans, qui a élargi une initiative d’autonomisation des filles de la Fondation des Nations Unies à son école secondaire et au-delà, et de Noor Samee, 17 ans, un blogueur pour l’UNICEF et défenseur des questions de justice sociale.

En 2015, les Nations Unies ont lancé 17 Objectifs de développement durable (ODD) visant à mettre fin à la pauvreté, à réduire les inégalités et à protéger notre planète – trois aspects clés pour assurer le bien-être et le bonheur.

« La Journée internationale du bonheur reconnait le bonheur comme un objectif humain fondamental pour toutes les personnes. La prospérité économique seule ne garantit pas le bonheur », a déclaré la Secrétaire générale adjointe de l’ONU pour la communication et l’information, Cristina Gallach, invitant les jeunes à rejoindre la campagne de promotion des ODD.

« Nos amis, les Schtroumpfs nous ont montré comment ils ont créé un village Schtroumpfs heureux en vivant en harmonie ensemble (…) une leçon qui est très importante pour nous tous. Nous pouvons réussir de grande choses », a ajouté Mme Gallach.

« Ne craignez jamais de parler et de faire de ce monde un endroit merveilleux, beau, plein d’espoir et d’optimisme, plein de liberté, de joie, de justice et de dignité, de nourriture saine, d’eau potable et de bonnes occasions pour les gens partout », a dit aux jeunes M. Patinkin.

La campagne « Petits Schtroumpfs, grands objectifs » a été créée pour encourager le public à visiter le site internet SmallSmurfsBigGoals.com afin qu’il sache comment contribuer à la réalisation des ODD et partage l’information, les idées et les images sur les médias sociaux.

Dans le cadre de l’événement organisé samedi au siège de l’ONU, l’Administration postale des Nations Unies a dévoilé une planche spéciale de timbres illustrant la campagne « Petits Schtroumpfs, grands objectifs ». Le Sous-secrétaire général de l’ONU pour la gestion, Stephen Cutts, et l’Ambassadeur de Belgique auprès des Nations Unies, Marc Pecsteen de Buytswerve, ont présenté les timbres comportant des images des Schtroumpfs et des logos des ODD.

Lundi, les acteurs du film ainsi que l’ONU, l’UNICEF et la Fondation des Nations Unies seront à l’Empire State Building pour transformer le gratte-ciel new-yorkais en bleu en l’honneur de la Journée internationale du bonheur et de la campagne « Petits Schtroumpfs, grands objectifs ».

(Audio : Mise en perspective par Jérôme Longué)