Les femmes dans un monde du travail en évolution, pour une planète 50-50 d'ici 2030

Cette semaine dans Escale, destination New York , Rome et Genève, pour donner un coup de projecteur sur une partie des messages de l'ONU à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2017.

Les agences onusiennes, malgré les engagements, au rythme actuel, la parité au sein des parlements mondiaux mettra 50 ans alors que l’économique tardera un siècle. Elles appellent donc à prendre des mesures plus ambitieuses et à une plus grande volonté politique.

Dans le premier volet du programme, nous revenons sur les manifestations organisées par ONU Femmes au Siège de l'Organisation, à New York, qui ont porté sur l'importance de faire évoluer le monde du travail et la répartition de taches familiales pour arriver à un monde paritaire et bénéficier du plein apport économique des femmes.

A Rome, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) souligne le rôle stratégique des femmes rurales dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté, soulignant que les femmes et les filles jouent un rôle primordial dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, non seulement en tant qu'agricultrices mais aussi en tant que productrices, commerçantes et gestionnaires.

Enfin, à Genève, le Secrétaire générale de l'Union interparlementaire, Martin Chungon, fait le point sur la représentation politique des femmes au sein des parlements, dont la moyenne mondiale est passée a 23,3% en 2016.

Interview :

Joëlle Tanguy, directrice des partenariats strategiques pour ONU-femmes

Brave Ndisale, de la Division des politiques sociales et des institutions rurales à la FAO

Martin Chungong, Secrétaire générale de l'UIP

Interviews : Cristina Silveiro, Murielle Sarr et Alpha Diallo

Production et présentation : Cristina Silveiro

Prise de son : Carlos Macias