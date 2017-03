Les femmes dans le monde du travail: condition sine qua non de l'autonomie des femmes

Chaque année, des représentants des États Membres, des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales se réunissent au siège des Nations Unies à New York pour la session annuelle de la Commission. Elle a débuté ses travaux ici ce lundi 13 mars et ceci pendant une durée de 10 jours. Le thème retenu cette année est l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution. Les difficultés rencontrées et résultats obtenus dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en faveur des femmes et des filles seront examinés.

La session offre l'occasion d'examiner les progrès accomplis en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, de cerner les difficultés, d'établir des normes mondiales et de définir des politiques visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde. La session est également l'occasion pour les décideurs politiques, les partisans, les chercheurs et les militants des droits de la femme de se réunir pour définir des stratégies,mobiliser des ressources et planifier de nouvelles initiatives et actions permettant de faire avancer la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.

Participant à cette commission est Ghislaine Toutain, Conseillère du Président de la Fondation Jean Jaurès. La Fondation a pour objectif d'agir aux côtés de tous ceux qui défendent le progrès et la démocratie dans le monde. Pour elle ”L'égalité entre les hommes et les femmes est un fondement de la démocratie dans une société”. Elle attache une grande importance à cette réunion car non seulement elle réunit les femmes du monde entier, mais aussi permet de voir l'évolution de la place des femmes dans le monde et sa régression comme cela est constaté dans plusieurs pays du monde en ce moment. Elle note que le thème de cette année les femmes dans le monde du travail est très important car c'est une condition de l'autonomie des femmes.

(Interview : Ghislaine Toutain, Conseillère du Président de la Fondation Jean Jaurès; propos recueillis par Florence Westergard)